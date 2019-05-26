訪日後雙城論壇 柯文哲：國家戰略不輕易更改

（中央社記者梁珮綺宮城26日專電）台北市長柯文哲訪日行進入尾聲，他今天強調收穫良多，不願自評分數，駐日代表謝長廷則替柯文哲打了80分。對於下一張雙城論壇的「考卷」，柯文哲說，國家戰略不會輕易更改。

柯文哲上午隨石卷市長龜山紘參訪日和山公園，接受媒體聯訪時，做上述表示。

柯文哲曾自評3月訪美行拿到65分，在兩岸關係上則拿55分，而這樣的分數是最好的分數，因若在美國考了80分，雙城論壇應該去不成上海；若在上海考了80分，「我看華盛頓也不用去」。

對於訪日的分數，他說，「專訪再來講，沒辦法在短時間打分數」，但他此行收穫良多，「不管到哪裡都抱著學習態度，台灣終究不是每樣都世界第一」。

陪同受訪的謝長廷則替柯文哲解圍，謝長廷主動表示，分數應由他人打，「我替他打，我覺得應該打80分」。

謝長廷指出，柯文哲昨晚贈送宮城縣知事台灣香蕉，就是在推銷台灣農產品，而日本地方報紙、電視台也有報導；柯文哲返台後，「還會播台北市宣傳片，這些都是宣傳，但都看不到，對我來講是感謝的」。

媒體提問，柯文哲的分數是否是近年赴日首長中最高分者。對此，謝長廷笑說，「近幾年的首長都沒有叫我打分數」。

另外，雙城論壇預計於6月底、7月初在上海舉行，由於時序在2020總統大選前，各界相當關注。對於這張「考卷」是否難拿分數，柯文哲表示，考試是他的專長，每次都認真準備，「所有考卷都要認真準備，不管你多聰明，不讀書成績還是不會好」。

媒體詢問他近期常批評總統蔡英文「親美抗中」外交政策，是否正在解題。對此，柯文哲說，他的態度仍為結果決定論，「不一定一次就會做對，就是一直修改，發現有的事情很難修改；老實講，我每天都在學習，如果重來一遍該怎麼做」。

柯文哲表示，他對雙城論壇的想法是能舉辦就舉辦，也會秉持對等尊嚴、促進交流、增加善意的基本原則，「過去4年都這樣講，今年還是一樣，國家戰略不會輕易更改」。

對於中國大陸恐施壓，柯文哲說，人活在世界上哪一天沒有壓力，「2017要辦世大運才是一個頭兩個大，就是一關一關過」。

「北美事務協調委員會」將更名為「台灣美國事務委員會」，媒體詢問柯文哲，是否認為蔡政府立場更親美。

柯文哲指出，「美國要給我們，我們不能說no，就笑納就好」。（編輯：戴光育）1080526