陸官95週年校慶 嚴德發：國軍必能貫徹總統指示

（中央社記者王承中台北16日電）國防部長嚴德發今天主持陸軍官校95週年校慶表示，國軍有信心、有能力因應多變的區域情勢，必能貫徹總統蔡英文「國土主權，寸土不讓；民主自由，堅守不退」的指示，成為國家發展最有力的後盾。

陸軍軍官學校今天舉辦黃埔建校95週年校慶，由嚴德發主持，高雄市長韓國瑜也以校友和地方首長身分應邀參加。為慶祝陸官校慶，國防部也出動陸軍航空隊各型直升機、海軍S-70C反潛直升機以及空軍雷虎小組進行空中分列式，地面分列式由三軍院校及陸軍機械化步兵第333旅等單位編成13個閱兵連。

嚴德發在致詞時表示，今年5月底的漢光演習實兵操演，國軍官兵忠實呈現平日精實訓練的成果，贏得民眾的肯定與讚揚，也展現國軍有信心、有能力因應多變的區域情勢，必定能貫徹三軍統帥蔡總統「國土主權，寸土不讓；民主自由，堅守不退」的指示，肩負起「為中華民國生存發展而戰，為台澎金馬百姓安全福祉而戰」的重責大任，成為國家發展最有力的後盾。

嚴德發指出，陸官校校史館牆面上懸掛「國家、責任、榮譽」六個醒目的大字，是基本信念，時時刻刻提醒要「忠於國家、忠於職守、保護人民」。大家要深刻體認，軍人不僅是一種事業，更是以生命相許的志業。

嚴德發說，誠如黃埔創校時，校門高懸的對聯「貪生怕死莫入此門、升官發財請走他路」，所揭櫫的正是黃埔子弟不怕死、不鑽營的忠貞氣節和廉潔自持的最佳寫照。在此期許同學們「執干戈以衛社稷」的理想抱負，以身為國家和人民的守護者為榮。

對於有媒體報導蔡總統連續3年未出席陸官校慶，國防部今天也發布新聞稿表示，陸軍官校歷年校慶均依傳統慣例，每逢10週年邀請總統親臨主持，每逢5週年邀請國防部長或參謀總長及陸軍司令主持，均有明確律定。

國防部指出，今年適逢陸軍軍官學校95週年校慶，依往例未邀請總統主持，由嚴德發以「黃埔95、薪火相傳」為主題主持。28日的三軍六校聯合畢業典禮，將邀請總統親臨主持，籲請民眾支持國軍。（編輯：趙蔚蘭）1080616