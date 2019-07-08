藍總統初選民調登場 王金平盼在公平基礎上完成

（中央社記者劉冠廷台北8日電）國民黨今天起展開總統初選民調，前立法院長王金平表示，希望能夠在公平的基礎上來完成民調；至於若是接到民調電話會支持誰，他則說，現在接到電話的可能性很少。

國民黨總統初選競爭激烈，有前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中角逐。國民黨初選民調將在8日至14日進行，為期7天，這次民調方式採全市內電話，並在15日公布結果。

日前宣布不參與初選，但強調會參選到底的王金平，今天繼續跑行程，上午除了參加美國國慶慶祝酒會外，下午也將到台北市萬華區，與傳統市場幹部見面，以及到多個夜市掃街。

王金平中午在出席美國國慶慶祝酒會後接受媒體訪問時，談到今天開始進行國民黨總統初選民調，他表示，希望能夠在公平的基礎上，來完成這個民調。

王金平也談到，在民調之前，大家各擁其主，初選完成後，希望大家團結合作；至於若是接到民調電話，會支持誰，王金平則說，現在接到電話的可能性很少。

韓國瑜在接受媒體專訪時，談到台灣應採取徵兵、募兵制並行，才能確保國家安全，對此，王金平表示，這個要有相當的配套，否則要落實，當然也有問題存在。

此外，談到昨天未出席國民黨在凱達格蘭大道上舉辦的遊行活動，王金平表示，因為快中午才收到通知。至於是否覺得不被尊重，他說，不會覺得不尊重，每個人有每個人的作業方式，他既定行程已排滿，沒有辦法一下子全部挪開。（編輯：蘇龍麒）1080708