勝選拚團結 韓國瑜將拜會朱立倫郭台銘

（中央社記者余祥、王承中台北15日電）高雄市長韓國瑜今天以44.805%支持度在國民黨總統初選勝出後說，他會以最大的誠意拜訪其他參選人包括郭台銘、朱立倫，盼藍軍大團結；至於是否會帶職參選，韓國瑜說，他身為市長，一定會全力以赴拚市政。

國民黨今天召開民調記者會公布初選民調，韓國瑜總平均支持率為44.805%排名第一，另依序為前鴻海董事長郭台銘為27.730%、前新北市長朱立倫為17.900%、前台北縣長周錫瑋為6.020%、孫文學校總校長張亞中為3.544%。

韓國瑜約在11時抵達黨中央，並與國民黨主席吳敦義及另兩位參選人周錫瑋、張亞中一起召開記者會。

韓國瑜說，他今天沒有一絲一毫的喜悅，而是無比沉重的壓力，未來要面臨的挑戰好巨大，他盼承擔這個責任，得到各路朋友幫忙，開創台灣未來，擁護中華民國。

韓國瑜首先感謝支持他的基層民眾表示，好多支持者都是這麼堅持幫忙他守電話，堅持這樣的信念，不離不棄。

他也感謝黨中央說，吳敦義等人忍辱負重，很辛苦辦了一場公平、公正、公開的初選，在高度質疑下完成公平的選舉並不容易。

他感謝一起參選的好朋友指出，郭台銘有著堅毅不拔精神；朱立倫是論述家，口才好、學術豐富且有浩然之氣；周錫瑋永遠都帶著陽光，言之有物、發人深省；張亞中身上看到渾厚二字，學識非常好，他感謝這4位好朋友豐富黨內初選，激盪黨內思考也讓他學習很多。

韓國瑜說，關於4位參選人的重要論述他會請人整理，若有可行性的，在思想和精神上會融成一體，共同推動。

他感謝高雄市民朋友，他身為高雄市長，責任不會懈怠，他一定會衝市政，承諾給市民的會全力以赴。

韓國瑜表示，他很想讚美中華民國總統，但這3年來他真的說不出口，能力實在太差，用了一堆豺狼虎豹不停掠奪，吃相極為難看。他呼籲，長期支持民進黨的朋友，張大眼睛思考，民進黨為台灣帶來什麼，實在讓人太失望。

媒體詢問，未來如何整合國民黨，韓國瑜說，記者會結束後他就會立即展開拜訪，只要聯絡完畢，就會拜訪朱立倫和郭台銘，相信大部分的藍軍支持者都很希望大團結，他會秉持最大的誠意。

至於選戰將如何與黨中央配合，韓國瑜說，現在還沒有跟黨中央討論，中央黨部是組織架構，競選總部是另一個，在什麼功能上二合一或分進合擊，未來會審慎討論，在選舉中發揮一加一大於二，更能發揮力量。

媒體詢問，有關黨代表推動修正黨章將總統與黨主席脫鉤，韓國瑜說，他完全尊重中常委的決定。

至於初選民調數字雖然漂亮，是否仍擔心未來選戰辛苦，韓國瑜說，國民黨做民調，藍軍投入動員這很正常，關鍵在於之後要提出論述、交出成績單，尋求廣大支持，到時候才是真功夫的展現。（編輯：林興盟）1080715