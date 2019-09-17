外交部訂直轄市長出訪要點 明定不協助造勢活動

（中央社記者顧荃台北17日電）國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜預計10月訪美，外交部今天說，已訂定協助直轄市長出訪要點，明定市政府需發函給外交部說明需協助事項與出訪宗旨，也規定不協助造勢活動。

外交部上午舉行例行記者會，北美司司長姚金祥表示，今年六都市長包括韓國瑜、台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、桃園市長鄭文燦等人都有出國訪問，雖然訪問國不只在北美，但為了確保外館人力資源妥善運用、維護行政中立，並幫助直轄市與其他各國城市交流提升對外關係、協助城市外交，因此訂定「外交部協助直轄市長出訪活動作業要點」。

姚金祥表示，要點規定，各直轄市發公函給外交部時，要註明需外交部協助事項與出訪宗旨，明定駐處可協助的事項，也規定駐處不能提供協助的項目，包括不得安排或涉入市政府訪團參與駐地僑界、政黨、後援會或募款餐會等政治性或造勢有關的活動，以維持行政中立。

姚金祥說，如果直轄市政府沒有向外交部提出申請，就不會指示駐處提供協助，希望各地方政府能發公函給外交部。

姚金祥指出，政治活動的範圍確實很難界定，這就是為什麼要求公函裡要敘明宗旨跟需要外交部提供的協助；如果是總統候選人出訪，外交部長吳釗燮明確表示過，一概不提供協助，也不會協助安排拜會行程。

媒體詢問，為何針對直轄市長訂定要點，其他層級的地方政府縣市長出訪要如何辦理。姚金祥回應，地方政府縣市長出訪不論層級，都是根據一樣的原則提供協助，特別針對六都訂定要點，是因為六都行政資源跟其他地方政府不同，出訪規模通常也比較大。

根據要點規定，駐外機構斟酌自身人力配置，儘量提供行政協助，包括接送（轉）機、通關便利、行程洽排、代訂交通、住宿、派員陪同等。駐外機構應堅守行政中立，原則上不涉入駐地僑界、政黨、後援會或募款餐會等造勢活動，但如僑界邀請參加歡迎餐會，館長可酌情親自或指派館員出席。

要點也規定，市府出訪的膳宿、交通、翻（傳）譯、活動辦理如自行安排的餐會或酒會及機場貴賓室使用或通關便利等費用，均應由市府自行負擔；請市府指定新聞聯繫窗口，就出訪行程及內容，由市府自行向媒體公布說明，但駐外機構可視情況向媒體澄清等。（編輯：黃國倫）1080917