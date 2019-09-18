侯友宜訪星國 汲取長照政策經驗

（中央社記者黃自強新加坡18日專電）新北市長侯友宜東協3國考察行程今天抵達首站新加坡，透過城市展覽館了解城市發展外，並參訪醫療長照機構，觀摩高齡社區營運模式，作為推動「銀新未來城」參考。

侯友宜訪星行程首先造訪榮獲2018「世界建築獎」的「海軍部村落」（Kampung Admiralty），了解這座因應老年人口急劇增加，結合跨部門力量興建的多功能全新綜合社區。

侯友宜走訪「海軍部村落」各樓層，高度肯定新加坡滿足高齡化人口需求的創新設計。他指出，整合式的公共開發與多元設計，讓長輩與幼童很自然相處在一起，甚至有類似百貨公司的休閒娛樂功能，結合銀髮族活動空間與住宅區域、購物中心，集居住、社交、商業於一體，建立世代交流新介面。

對於新北市「銀新未來城」規畫，侯友宜表示，「海軍部村落」的植物綠美化及社區開放空間，均值得學習引進，尤其，新北市可以加強運動空間、醫學中心功能，融入「銀新未來城」整體設計。

另外，侯友宜也走訪新加坡城市發展館，汲取新加坡現代化城市的經驗。

他認為，新加坡在開發過程中，仍能保留綠地空間、保存古建築遺跡，讓傳統與現代並存的發展經驗，作為打造新北市國際級城市風貌的參考。

「海軍部村落」曾於2018年獲有「建築界奧斯卡」之稱的世界建築獎「年度最佳建築」肯定，不僅外觀具有未來感，最大特色在於將跨世代不同的需求，有效率地整合在一座垂直社區中，同時把服務向外輻射支援鄰近人口密集、缺乏高齡生活基礎設施的民眾所需。（編輯：周永捷）1080918