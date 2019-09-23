私菸案調查 林佳龍：證據到哪裡責任就到哪裡

針對私菸案調查結果遭質疑，交通部長林佳龍（左）、華航董事長謝世謙（中）、華膳空廚總經理安隆祺（右）等23日列席立法院財政委員會。林佳龍表示，華航先前已啟動內部調查，將相關人員調職，北檢也已偵結起訴，證據到哪裡，責任就到哪裡，一切尊重司法偵辦。中央社記者裴禛攝 108年9月23日

（中央社記者吳佳蓉台北23日電）針對私菸案調查結果遭質疑，交通部長林佳龍今天表示，華航先前已啟動內部調查，將相關人員調職，北檢也已偵結起訴，證據到哪裡，責任就到哪裡，一切尊重司法偵辦。

交通部長林佳龍、國安局副局長胡木源、財政部長蘇建榮以及金融監督管理委員會主委顧立雄等官員，今天受邀列席立法院財政委員會，就「108年7月總統專機違法走私菸品案相關調查、處分及改善作為」進行專題報告並備詢。

林佳龍會前受訪時表示，針對私菸案，華航先前已啟動內部行政調查，將相關人員調職，並將結果對外公布，關於社會大眾關心的資訊，希望華航持續公開透明，對外說明。另一方面，台北地檢署也已偵結起訴，司法調查最具權威及公信力，證據到哪裡，責任就到哪裡，這點原則不變。

財政部長蘇建榮則於會前受訪時說，根據檢調調查，私菸是存放在華膳空廚保稅倉庫，實際上已在境內，沒有把菸品從國外運輸進入國內領土，華膳空廚並未構成「輸入私菸罪」，但至於是否違反菸酒管理法「運輸私菸」規定，則已移送桃園市政府財政局調查，調查後若需作出行政裁罰，會由地方政府開罰。

蘇建榮說，針對華膳空廚管理不善，違反保稅倉庫設立及管理辦法、海關緝私條例，海關先前已罰新台幣15萬元罰鍰；加上查出華膳空廚在2017年10月到2019年3月，辦理華航4次總統專機運輸免稅菸也同樣違規情形，處以60萬元罰鍰，合計開罰75萬元。

媒體詢問本會期預計推出哪些法案，以及對財委會本會期首日議程就排私菸案，是否認為有失焦疑慮，蘇建榮簡短回應，尊重財委會召委安排；本會期沒有排定優先法案，重點將放在明年度預算案，希望可順利通過。（編輯：楊玫寧）1080923