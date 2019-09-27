台商後援會成立 蔡總統：有政績團隊值得再給4年

（中央社記者吳睿騏桃園27日電）總統蔡英文今天晚間出席「2020蔡英文總統連任海外台商後援會成立大會」，蔡總統呼籲大家杜絕假訊息，並集合最大團結，再給負責任、有政績的團隊4年的時間。

「2020蔡英文總統連任海外台商後援會成立大會」晚間在國立體育大學舉辦，後援會成員熱情的揮舞旗幟，高聲吶喊凍蒜、「2020台灣要贏」，場面相當熱烈，蔡總統也分別授旗給後援會總會長游萬豐及海外六大洲的代表。

蔡總統致詞表示，大家平常都在海外打拚，能夠聚在一起的感覺很好，每次有外國朋友來訪，談到台商在全球的經濟實力，她的心裡都很驕傲，台商除了拓展台灣全球的經貿實力，更重要的是，讓台灣在世界每個角落都被看到。

蔡總統表示，執政3年多來一直在擴大全球布局，讓經貿布局不會只集中在幾個地方，也希望這樣的模式可以繼續下去，所以再給執政團隊4年是很重要的事，對新南向政策的著力也將會更深更大。

蔡總統指出，執政3年真的是「3年有成」，剛開始真的很困難，人民投票就是希望團隊能夠做出以前政府做不到的事，剛開始或許有點手忙腳亂，但本意是可以讓台灣加速改變，為未來的脫胎換骨打下基礎，她也相信，「每個新接政權都需要一段時間才看得出執政的效果」。

蔡總統坦言，「期中考考的不好，其實是蠻慘的」，但在去年九合一選舉後，民進黨把所有問題重新檢視，把好政策中不夠完整的通通補上，應該照顧的就拿出政策照顧，在執政就開始努力的事情也看到成果。

蔡總統以減稅為例指出，相關政策在2016年就開始討論，2017年在立法院通過，2018年實施，但一直到2019年報稅時，人民才感受到。而國機國造政策的執行，提供了許多工作機會，讓年輕人站好位置替國家放手一搏，這也是作為總統最高興的地方。

蔡總統說，面臨起伏不定的國際環境，政府更要穩穩的讓國家經濟發展往前走，美中貿易戰之後，很多國家經濟成長率向下修，但台灣都還是維持2%至3%的成長，今年的第二季已經到達亞洲四小龍第一名，全年表現預估也會是第一。

蔡總統指出，20年前擔任陸委會主委時，看到台商一直往外移，現在擔任總統是台商一直回台，今年一月至今已經累積新台幣6000億元的投資金額，創造出優質就業機會跟經濟成長動能會遞延到將來好幾年。在全世界各地打拚讓台灣經濟實力可以擴張，但台灣還有許多新興產業，歡迎大家回到台灣。

最後，蔡總統也向台商喊話表示，要大家替政府做政績宣導，告訴很多在海外的台灣朋友，這是個負責任、有政績且努力的團隊，值得再給4年。也要大家杜絕假訊息保護台灣民主，最後，因為選舉的競爭社會可能破裂，因此請大家集合最大團結，下一任總統需要有很多人共同支持，才有實力抵抗外面的壓力。（編輯：張銘坤）1080927

「2020蔡英文總統連任海外台商後援會成立大會」27日晚間在國立體育大學舉辦，總統蔡英文（前右）向台商喊話，要大家替政府做政績宣導，告訴很多在海外的台灣朋友，這是個負責任、有政績且努力的團隊，值得再給4年。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年9月27日