馮世寬：無高階退役將領參與中國建政活動

（中央社記者游凱翔台北14日電）國軍退除役官兵輔導委員會主委馮世寬今天表示，中國1日舉辦建政70週年活動，經查，完全沒有高階的退役將領赴中國參與相關慶祝活動。

前國防部長、國防安全研究院董事長馮世寬，8月5日接任國軍退除役官兵輔導委員會主委後，今天上午首次到立法院外交及國防委員會業務報告。

立法院上會期三讀通過兩岸人民關係條例部分條文，明定政務副首長或少將以上人員退休後，不可參與中國大陸相關政治活動，而有妨害國家尊嚴行為，違者最重可剝奪月退俸、領一次退者最高處新台幣1000萬元罰鍰。

此修法起源自2016年11月，包含吳斯懷在內等32名退將赴中國參加「紀念孫中山先生誕辰150週年紀念活動」，在台下聆聽中共總書記、軍委主席習近平演說，並在唱中國「國歌」時站立致敬，引起大眾輿論批評。

由於中國1日舉辦建政70週年活動，外界關注是否有國軍高階退役將領參與，民進黨籍立委趙天麟今天也質詢此議題。

馮世寬回應，完全沒有高階退役將領參與。趙天麟詢問，是否因為擔憂遭剝奪月退俸才沒去。馮世寬表示，可能也有此原因，但退輔會事前也與這些退役將領溝通，希望能夠參加中華民國台灣自己的國慶。

退輔會副主委李文忠日前接受中央社訪問時也表示，由於中國十一國慶都會邀請國軍退將赴中參加活動，今年也不例外，退輔會基於服務照顧的義務，都會透過系統對退將等人善意提醒，若出現不適當的行為，將面臨行政處分甚至是刑事責任，但不會要求退將明確回覆是否前往。（編輯：紀淑芳）1081014