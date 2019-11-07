標檢局：透過WTO與APEC間接參與國際標準制定

（中央社記者廖禹揚台北7日電）國際標準組織（ISO）長期將台灣列為中國一省，台灣在ISO目前也沒有會籍，經濟部表示，台灣持續透過WTO、APEC等管道間接參與標準制定，在實際國際參與運作上沒有問題。

標檢局的前身中央標準局曾是ISO創始會員之一，後因未繳納會費，在1950年遭ISO理事會決議停止中華民國ISO會籍，1953年會籍正式被撤銷。

監察院今天發布新聞稿表示，ISO自1974年在ISO 3166「國家及所屬機構名稱代碼」中，長期不法並不當以Taiwan（Province of China）（台灣，中國一省）名稱列示國名，並阻礙ISO相關議題合作參與案，促請行政院敦促相關部會檢討改進。

主管機關經濟部標準檢驗局表示，列示國名的問題已持續多年，每年都會提出抗議，但因台灣已不是ISO會員，ISO至今未曾受理；若要重新加入ISO，也必須是聯合國會員，以目前實務上判斷可能性不大。

不過，標檢局強調，經濟部、教育部、科技部持續跨部會合作，透過世界貿易組織（WTO）、亞太經濟合作會議（APEC）或NGO團體等管道積極參與國際標準制定，也推動國際合作科技案，雖然無法直接影響標準制定，但都持續間接參與，與ISO的介接調和等國際工作，在實際運作上沒有問題。

標檢局表示，列示國名涉及外交主權問題，需要透過外交部發聲；在實際運作上，若監察委員認為需要在既有的跨部會合作上再加強，都會配合行政院指示來進行。（編輯：林淑媛）1081107