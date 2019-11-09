洪慈庸與總統聯合競總成立 楊瓊瓔可望獲徵召

（中央社記者趙麗妍台中9日電）總統蔡英文、立委洪慈庸神岡聯合競選總部今天成立，總統府秘書長陳菊、前行政院長賴清德先後到場支持。台中市副市長楊瓊瓔幕僚指出，國民黨將在13日徵召楊瓊瓔參選立委。

無黨籍的洪慈庸尋求連任台中市第3選區（潭子、大雅、神岡、后里）立委，今天在台中神岡成立「總統蔡英文、立委洪慈庸神岡聯合競選總部」，昨天陳菊購買韭菜盒及紅豆餅等小吃，提前為洪慈庸加油；賴清德、交通部長林佳龍、立法院副院長蔡其昌今天到場支持。

楊瓊瓔幕僚表示，目前訊息是國民黨中央預計在13日徵召台中市副市長楊瓊瓔投入台中第3選區的選戰，楊瓊瓔身為黨員將配合、尊重黨的安排，不過身為副市長仍會以市政為重。

台灣民眾黨立委參選人張睿倉除勤跑基層外，明天將請來黨主席、台北市長柯文哲合體，一起逛大雅在地創意市集，和民眾搏感情。

洪慈庸表示，神岡是台中的民主聖地，本土意識很強，呼籲民眾一起做個勇敢的台灣人，守護台灣的決心，為下一代一起拚，做個堂堂正正的台灣人。

賴清德肯定洪慈庸任內為地方爭取建設，探討軍中人權，大讚洪慈庸是台灣「勇敢的女兒」；林佳龍指出，洪慈庸3年就做到別人30多年沒辦法做到的；蔡其昌表示，洪慈庸為地方爭取建設有目共睹，呼籲大家支持。

媒體問「蔡賴配」是否成局？賴清德表示，「謝謝」。再被問是否會和總統蔡英文一起護台灣，賴清德說「這是每個人的責任」。（編輯：謝雅竹）1081109