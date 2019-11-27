綠擬12/18後照開院會 處理反滲透法

（中央社記者陳俊華、蘇龍麒台北27日電）民進黨立法院黨團書記長李俊俋今天說，擬在12月18日後停開委員會，但院會照開，待反滲透法草案協商冷凍期過後「就處理掉」；國民黨團總召曾銘宗說，要求政院提版本，並付委審查。

自由時報今天報導，民進黨團提出的反滲透法草案僅剩不到一個月的時間能三讀，並有3種可行方案，第一，若各黨團在協商時達成共識，就沒有一個月協商冷凍期的問題，但可能性微乎其微；第二，在12月31日加開院會，當天協商後也能直接表決；最後，明年大選後召開臨時會處理，但民進黨團與時代力量黨團都不傾向如此。

李俊俋上午向中央社記者表示，反滲透法草案出來後，外界都期待能盡快處理；民進黨團其實還有第4個方案，就是在12月18日後所有委員會停開、院會照開，算起來到12月底前還有4次院會，就讓黨團幹部在院會協商，「協商後就把它處理掉」。

至於民進黨團日前提案，自12月18日起至31日止停開院會及委員會，李俊俋說，這項提案就先不處理，改成只開院會、不開委員會，屆時反滲透法草案也會超過一個月的協商冷凍期，會想辦法讓它三讀通過。

李俊俋說，國民黨團總召曾銘宗昨天說草案要經委員會審查，但今天國民黨中央又說不要審查，「不知道他們到底要怎麼樣」；在一個月的冷凍期過後，「院會就是協商、協商完就處理掉」。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，假設立法有助於提升國家安全、維持社會穩定，國民黨團全力支持。反滲透法既然這麼重要，涉及國家安全、人民權益保障，兩者間必須適度平衡，相關的立法程序很重要，為什麼行政院沒有版本，為什麼不能付委討論，多開幾場公聽會聽取各界意見，民進黨在急甚麼。他說，民進黨暴露出一切只是為了選舉操作。

曾銘宗說，民進黨團版的反滲透法草案法律定義不清，沒有任何救濟手段，一切都交由檢調單位調查，萬一檢調沒有查清楚就起訴，恐怕會讓民眾涉入長期刑事訴訟，立法的正當性不足。

他表示，國民黨團要求行政院應該提出院版的反滲透法草案、全案必須付委審查、多開幾場公聽會，民進黨團要撐到月底、甚至是選後加開臨時會，國民黨團都奉陪到底。（編輯：郭萍英）1081127