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首頁 / 政治

郭台銘國會兩大兩小說 柯文哲不認同

最新更新：2019/11/30 13:49

（中央社記者陳怡璇台北30日電）鴻海創辦人郭台銘認為國會最好的組成是兩大黨兩小黨，台灣民眾黨主席柯文哲表示「不認同」，在他看來最好還是三黨不過半，但郭台銘有自己的想法。

台灣民眾黨主席柯文哲今天出席台北市第8選區（文山、南中正）立委參選人張幸松總部成立大會，接受媒體聯訪時，被問及郭台銘說立法院最好生態是「兩大兩小」，媒體追問是否認同，柯文哲說「不認同」，在運作上要發揮關鍵少數，還是三黨不過半，但郭台銘有自己的看法。

郭台銘幫子弟兵、無黨籍新北市第10選區（土城、三峽）立委參選人李縉穎站台時，拋出「0到6歲國家養2.0」，並說如果民眾黨參選人不支持政策就不幫站台。對此柯文哲表示，必須明確講出如何執行，例如要不要排富、限定項目等，「我認為還是一個口號，細節還是大家講清楚」。

柯文哲表示，超越藍綠也不是把藍綠消滅掉，是讓藍綠可以在社會上和諧共存，合作常常是按議題合作。柯文哲說，不喜歡不同黨就是敵人、不相往來的文化，對台灣和諧沒有幫助。

被問及與親民黨總統參選人宋楚瑜關係，柯文哲說，長期蠻友善的，但對是否支持宋楚瑜，則表示，還有40多天，不要急著掀底牌。（編輯：方沛清）1081130

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