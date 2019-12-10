郭粉盼幫宋楚瑜站台 郭陣營：待郭台銘回國討論

（中央社記者王承中台北10日電）長期支持鴻海集團創辦人郭台銘的老虎軍團今天現身親民黨總統參選人宋楚瑜全國競選總部成立大會，老虎軍團幹部表示，將說服郭台銘幫宋楚瑜站台。郭台銘辦公室說，一切等郭台銘回國後再進一步討論。

親民黨總統參選人宋楚瑜、副總統參選人余湘全國競選總部今天下午正式開張，過去長期支持鴻海集團創辦人郭台銘的「老虎軍團」成員也身著制服到場相挺。由於郭台銘雖在立委選舉上與親民黨合作，但尚未表態是否幫宋楚瑜站台，老虎軍團現身宋楚瑜競總成立大會，引發各界關注。

老虎軍團幹部告訴中央社記者，今天老虎軍團以及其他挺郭社團等代表一同出席宋楚瑜的競總成立大會，呼籲全台灣的郭粉總統票投宋楚瑜，政黨票依個人傾向，投給親民黨或民眾黨。

幹部指出，郭粉普遍認為目前藍、綠的總統參選人都無法跟郭台銘相比，再加上民眾黨不分區立委提名人蔡壁如日前曾證實台灣民眾黨主席柯文哲在布局2024總統大選，因此也讓郭粉擔心，若只讓民眾黨通過5%門檻，假如柯文哲日後翻臉，恐讓郭台銘在2024年沒有參選總統的門票。

幹部表示，目前親民黨的支持度還差一點就可以過門檻，所以希望能衝高親民黨的政黨票，讓親民黨能夠跨越5%門檻，獲得可以推薦總統候選人的門票，未來他們會持續支持郭台銘參選總統。

幹部指出，目前郭台銘正在訪美，待郭台銘回國之後，老虎軍團希望能跟郭台銘見面，說服郭台銘幫宋楚瑜站台支持。

雖然郭台銘至今尚未對外公開2020總統大選要支持哪組參選人，但郭台銘在訪美前的記者會中曾透露口風，當時郭台銘表示，在政府的效能方面，他認為宋楚瑜在擔任省長時，做了很多事情，雖然年紀偏大，但宋楚瑜有實際的行政經驗，相信宋楚瑜是做事的人。

郭台銘辦公室表示，老虎軍團成員及郭粉今天去參加宋楚瑜競選總部的成立大會，完全是出自個人的意願，郭辦並不知情，但也很高興看到有郭粉支持親民黨的不分區立委，盼能讓民眾黨、親民黨等第三勢力在立法院中能有所斬獲。

對於郭台銘是否要幫宋楚瑜站台，以及是否參選2024總統大選，郭辦指出，目前郭台銘人還在國外參訪，一切都等郭台銘回國後，再進一步討論。2024總統大選距離現在還很遙遠，目前郭陣營還是將著眼點放在讓第三勢力在國會中爭取更多的席次，推動福國利民的政策。（編輯：郭萍英）1081210