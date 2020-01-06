看女同學小腿說惹議 韓國瑜：少年維特煩惱非失言

（中央社記者王承中台北6日電）國民黨總統候選人韓國瑜昨天稱國二看女同學小腿，引發失言爭議，韓國瑜今天表示，他一點都不覺得是失言，他在形容當年讀書交友的狀況，一般來講就是「少年維特的煩惱」，這跟失言有何關係。

韓國瑜接受今天晚上錄影播出的民視新聞台「台灣最前線」專訪，針對國二看女同學小腿的發言引發爭議，韓國瑜表示，黑韓產業鏈真的不可思議，那年他才15歲，完全不懂男女之間的事，當時男女合班時，看著前面女同學的小腿好白，這只是真實敘述，會聯想到未來他若當總統，所以女性職員必須要穿長褲，以免總統看小腿，這落差何其巨大。

韓國瑜指出，他一點都不覺得是失言，他在形容當年讀書交友的狀況，一般來講就是「少年維特的煩惱」，這跟失言有何關係。這只是15歲的一小段經歷，跟性騷擾、性暗示有何關係。

韓國瑜表示，政治界只要政黨立場不一樣，就會被一路黑到死。未來台灣政治人物恐怕只會剩下戴面具跟真誠的兩種人，難道鼓勵台灣政壇充滿偽君子，變成一個模具做出來，每個政治人物都高高在上，不食人間煙火，但內心世界千奇百怪，是否需要這樣的社會。

另外，主持人詢問，台灣在中國的壓迫下，很多國際組織進不去，韓國瑜表示，如果用奧運模式中華台北加入某些重要的國際組織，如世界衛生組織（WHO），這個可以考量，他認為這是可以接受的，因為在馬政府時代就是用這個模式。

對於主持人詢問，這是否代表對中國低頭？韓國瑜則反問，那今年東京奧運台灣要不要參加？奧運是體育，而世界衛生組織也攸關衛生，為什麼體育可以參加，衛生的不能參加。

韓國瑜表示，民進黨認為主權跟經濟只能二選一，想要賺錢就必須矮化主權，這大錯特錯，他不認為台灣只能二選一。主持人詢問，若是中國要求只能二選一，他說，若是在這種狀態下，如果台灣走到死角的時候，他當然顧主權，這毋庸置疑，但他不認為台灣會走到那步。

韓國瑜指出，海外很多城市有唐人街，很多華人雖不會講國語，但大多認同中華民國、中華文化，而民進黨卻忽略這個資源，小刀鋸大樹，一點點鋸掉中華民國、中華文化，未來台灣會越來越孤獨，因為跟5000萬海外華人越來越遠。

韓國瑜指出，若當選，他非常清楚對於外賓接待，應該要維護基本的國格跟尊嚴，他過去念大學、研究所就曾負責接待外賓的任務，他知道內外有別。他認為未來台灣的總統不能再像過去一樣在深宮中高高在上遠離人民，而是需要貼近民眾。（編輯：紀淑芳）1090106