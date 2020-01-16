找黃國昌當副主席遭批消費 蔡壁如：不該問我

（中央社記者陳俊華台北16日電）台灣民眾黨不分區立委當選人蔡壁如想找時代力量立委黃國昌擔任民眾黨副主席，遭黨主席柯文哲批「不要消費人家」。蔡壁如今天說，這應該去問黃國昌，「這不應該來問我啦」。

蔡壁如15日受訪時表示，非常欣賞黃國昌，未來會主動聯繫，希望黃國昌能擔任「民眾黨副主席」。媒體報導，正在布拉格進行訪問的台北市長柯文哲對此表示，人家（黃國昌）還在時代力量，有時候不要太過度消費人家。

立法院上午舉行第10屆立法委員助理院務說明會，蔡壁如也親自出席。蔡壁如受訪時說，「這不應該來問我啦」，她昨天已經說這應該去問黃國昌，「真的不要再消費人家了」。

對於民進黨團總召柯建銘日前說，第10屆立法院「走一個作秀、來一個白目」。蔡壁如說，這個也還好，對她來講就是盡量充實，立法院不管是議事規則或是專業的部分；對她來講，就是一個新的角色的學習，至少今天先來認識立法院的長官。

媒體詢問，台北市長柯文哲有意角逐2024總統大選，成敗將與民眾黨的5席立委綁在一起。蔡壁如說，所以他們應該要團結起來、好好表現，展現出一個立委的專業，對民眾黨主席柯文哲就是最大的幫助。

至於是否力挺柯文哲參選2024，蔡壁如說，「一定是啊，這是問題嗎？」尊重柯文哲所有的決定；未來統獨議題恐成柯文哲選總統最大罩門，蔡壁如說，這就再討論，距離2024還那麼遠。（編輯：林興盟）1090116