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立法院：若2位立委確診 擬改開視訊會議

最新更新：2020/03/09 10:42

（中央社記者陳俊華台北9日電）武漢肺炎疫情延燒，立法院秘書長林志嘉今天說，如果有2位立法委員確診，立法院這場所就不能使用，要開遠距會議；萬一宣告無法到立法院開會後，目前正研擬以視訊會議等配套方案，讓委員會、院會都能開。

立法院司法及法制委員會今天邀請林志嘉列席，就「立法院因應新型冠狀病毒肺炎防疫措施及執行成效」進行報告並備詢。

民進黨立委周春米質詢時，要求立法院防疫措施要充足、並超前部署，她舉例，財政委員會等6個委員會上週聯席會議審查特別預算時，會議地點在9樓大禮堂，大家都要搭電梯才能上樓，這部分就沒有超前部署，「是慢半拍」。

林志嘉說，立法院已經有假設最壞狀況，如果立委要隔離或職員有什麼狀況，會有限度關閉會議室，或是有限度停止會議；如果情況很嚴重，也可能會要求暫時停會。

周春米指出，英國國會為防止國會議員將疫情傳到全國，正研議視訊開會、考慮提前休會；美國國會則暫停遊客到國會參觀、建立不在院內的立法程序，這些都是超前部署該做的。

林志嘉說，事實上立法院也朝這方面來做，萬一宣告停會，就是不進到立法院內，是否要用視訊會議或另外形式開會，正在研擬有什麼配套方案，讓委員會能開、院會也能開。

國民黨立委吳怡玎則問，假設下週一就決定要遠距開會，程序該如何進行？立法院資訊處長張孟元表示，每位立委都有公務筆電，設定線上會議帳號後，200人之內都可以有正式會議。

林志嘉表示，目前工具都有，但實際上要怎麼做，流程必須還要再做更細一點；另外還缺一塊，是「視訊投票」的效果、法定影響力等，這還要經過朝野協商，若各黨同意視訊投票也算數，這是目前要做防疫超前部署的一部分。

吳怡玎也指出，教育部規定1班有1名師生被列為確定病例，該班停課、14天內同校有2名師生確定病例，全校停課，立法院是否有類似的停會標準。

林志嘉說，有1個立委確診後，立委接觸到的人也要自主健康管理，是「接近半停會狀態」，如果有2位立委確診，可能立法院這場所就不能使用，必須要遠距會議，這是現在最需要做準備的工作，立法院可能會比照教育部作法，2位確診後就不再使用這場所。（編輯：蘇龍麒）1090309

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