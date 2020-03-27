科技防疫讓台灣更安全 總統讚中華電信是領頭羊

（中央社記者溫貴香台北27日電）總統蔡英文今天聽取中華電信參與政府防疫情形盛讚防疫科技國家隊的領頭羊就是中華電信。並說，各位有著共赴國難的心情，一起面對疫情，在防疫挑戰的過程中，看到台灣人可貴的地方，在高壓之下展現創意與無私奉獻的精神。

總統上午在總統府接見防疫人員之後，便驅車趕往中華電信，在交通部長林佳龍陪同下視察「中華電信愛國園區行動分公司」參與政府防疫情形，總統首先聽取「中華電信參與政府防疫簡報」，並與「1922疫情通報及諮詢專線」遠端客服中心人員視訊打氣。

隨後，總統致詞表示，台灣這一次在防疫工作上的表現與成就，受到國際上的肯定，很多國家都想跟台灣交換經驗，甚至想知道台灣具體執行的方式。

她認為，防疫工作可以有這樣的成果，最重要的關鍵在於各個領域最傑出的人才都非常主動、非常熱心，才能組成最有能量的國家隊。我國在整個疫情處理的過程中，有很多政府與民間共同組成的國家隊，而在防疫科技國家隊的領頭羊，就是中華電信。

總統說，為了整個科技防疫的超前部署，她知道大家都很拚，年都還沒有過完，初二就被找回來上班，為了防疫工作，盡心盡力。她要向中華電信的所有同仁說聲「大家辛苦了」。

她進一步表示，這段時間大家細心投入與無私的奉獻，人民非常感謝；中華電信發揮資通訊技術的優勢，把目前很多先進的技術，應用在防疫工作裡面，確實讓防疫工作事半功倍，不僅是體力的付出，更重要是頭腦內的創意與解決問題的能力才是真正國家防疫體系成功的關鍵。

總統提到，最近大家需要待在家裡的時間比較長，中華電信也推出很多貼心的服務，除了主動打電話關懷檢疫及隔離的民眾，也提供1922專線給民眾最即時的支持，有時候不只是資訊的提供，也是心靈焦慮、憂慮感覺的一種慰藉與關懷，感謝中華電信第一線同仁發揮愛心、熱忱與關懷，讓1922發揮台灣穩定的力量。

她說，不論是在家中學習，或是在家工作的需求，中華電信也都推出相關的方案來支持，不但可以落實防疫工作，也把對民眾生活的影響減到最低。這就是利用科技解決問題、提升生活水準最好的例子。

總統再次感謝中華電信的所有同仁，在這一次科技防疫的國家隊中扮演關鍵性的角色，也扮演著國家整體防疫裡最強大的後盾。

她相信同仁們不只是以一個面對日常業務的心情來處理這項任務，「各位有著共赴國難的心情」，一起面對疫情對台灣整體的挑戰，讓人在這個防疫挑戰的過程中，看到台灣人可貴的地方，在高壓之下，所展現出來的創意與無私奉獻的精神。

接著，總統在林佳龍與中華電信同仁陪同下，視察「1922疫情通報及諮詢專線」客服值機室及客服人員休憩環境。總統詢問一天大概接多少通電話？中華電信人員說，這個星期大概1萬通左右，最後，總統在「1922是防疫客服國家隊」看板上簽名，為第一線同仁們加油打氣。（編輯：蘇志宗）1090327