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連假防疫不打烊 陳宗彥：社區防線從未停歇

最新更新：2020/04/03 10:53

（中央社記者王承中台北3日電）中央流行疫情指揮中心副指揮官、內政部次長陳宗彥今天表示，居家檢疫人數不斷攀升，全國民政人員都竭盡心力做好居家檢疫關懷，形成有力的社區防疫防線，從春節到清明連假，這道防線從未停歇。

隨著武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續延燒，今年清明掃墓，政府大力宣導線上祭祖，也呼籲正在居家檢疫的民眾，尚未期滿者，切勿以掃墓為由外出，以免受重罰，請地方政府務必從嚴查緝。相關防疫作為，未因連假而打折扣。

陳宗彥上午在其臉書發文表示，自1月23日小年夜當天武漢封城，台灣防疫開啟自武漢入境人士一律居家檢疫14天，同步開啟全國民政人員參與防疫大作戰。1月24日民政司同仁便立即拋下過年假期，回到內政部開始聯絡各縣市民政窗口，開啟全國民政人員對入境人士的居家關懷。

陳宗彥指出，伴隨著疫情全球升溫，台灣對邊境防疫強度的加強，直到3月19日宣布全部入境旅客一律居家檢疫14天，每日居家檢疫人數不斷攀升，到了3月28日來到5萬5000多人的高峰，台北市、新北市負擔快一半的人數，也讓第一線民政人員疲於奔命。

陳宗彥表示，這段時間全國民政人員，無論是鄉鎮市區公所的村里幹事，還是公所的人員、村里長、直轄市及縣市政府的民政人員、還有志工們，都竭盡心力做好對居家檢疫者的關懷，也形成了一股強有力社區防疫的防線。

他說，「從春節年假到清明連假，這道防線從未停歇，對這群無悔的夥伴們感到驕傲，也深深的感謝」。（編輯：趙蔚蘭）1090403

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