蘇貞昌：紓困貸款已放款400億 希望能雨露均霑

武漢肺炎疫情衝擊各產業，針對媒體詢問目前紓困貸款放款金額不到百億，是否會督促公股銀行加快放款進度，行政院長蘇貞昌（圖）10日表示，現在已達新台幣400多億，希望能做到雨露均霑、立竿見影。中央社記者裴禛攝 109年4月10日

（中央社記者王揚宇台北10日電）針對媒體質疑，目前紓困貸款放款金額不到百億，是否會督促公股銀行加快放款進度；行政院長蘇貞昌今天表示，「不只喔」，現在已達新台幣400多億，希望能做到雨露均霑、立竿見影。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，邀蘇貞昌與內閣官員列席備詢。武漢肺炎疫情衝擊各產業，媒體詢問蘇貞昌，紓困貸款現在放款還不到百億元，是否會督促公股銀行加速放款速度。

蘇貞昌說，不只喔，已經到400多億了，行政院每天都有公布，所有作業方式，包括申請及核准件數與金額等，希望能做到雨露均霑、立竿見影，也許一開始會有不熟悉、作業上需要精進之處，請各界多給予指教。

蘇貞昌說，政府非常有誠意，也希望做到高效率，能夠更寬、更快、更好、更方便。

此外，媒體問蘇貞昌，台灣將口罩捐給國際友人，現在有很多聲音，台灣口罩夠不夠。

蘇貞昌表示，口罩產量從剛開始一天只有188萬片，到現在一天可生產1500萬片，只要產能穩定增加，政府會給國人同胞更方便；另外，現在世界很多國非常困難，第一線醫護人員沒有口罩，因此行有餘力時，會持續幫助需要幫助國家的第一線防疫工作人員。

媒體追問，有中國媒體說這批口罩是中國捐的；蘇貞昌說，中國老是這樣，而且中國在WHO也說，照顧台灣人的健康，「你聽得進去嗎、那是事實嗎」；台灣捐口罩，中國也敢這樣，「你就可以知道，中國一直要統一台灣，如果被這樣的統一，你會成為怎樣的下場。」（編輯：蘇志宗）1090410