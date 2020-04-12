軍方成立研發團隊 外骨骼系統預計112年產出

（中央社記者游凱翔台北12日電）國防部軍備局效仿美軍進行「肌耐力增強型動力外骨骼系統」研製，軍方今天表示，已整合產官學成立聯合研發團隊，包括台達電、緯創醫學、台大、交大等單位，112年將進入產出階段。

青年日報日前報導，美國研發的「機器外骨骼」裝備，已在西元2018年秋天交由美國陸軍第10山地師進行實地測試。由於士兵負重進行攀爬動作時，會對背、髖、臀帶來傷害，並大幅耗損肌耐力與肌力，因此機器外骨骼能將重量轉移至外骨骼上，減少傷害。

無獨有偶，國軍也將進行外骨骼系統研製。根據民國109年預算書，軍備局編列新台幣2億5000萬元，將進行「肌耐力增強型動力外骨骼系統」研製與驗證。

軍方今天表示，此計畫已整合產、學、研等單位成立聯合研發團隊，藉此發展及突破關鍵技術，並藉由國內領導廠商共同推動產業垂直整合，預計112年將進入成果產出階段，屆時也將落實發展軍事應用，以及技轉民間的目標。

軍方指出，產界包括緯創醫學、盟立公司、台達電、上銀科技；學界包括台灣大學、交通大學、台灣科大、中原大學。

軍方表示，此計畫是參考美軍海豹部隊穿戴官兵身上，可藉由外骨骼系統提高官兵負重能力，減輕長時間的肌力負荷，可運用於裝備、彈藥搬運、重機具操作及戰場傷患救助等，提升作戰效益。

另外，外骨骼應用於軍事用途，必須具備輕量化、反應迅速及高效儲能技術等，與一般醫療及工業用不同，現階段僅美國、加拿大、日本等少數國家擁有這項最新技術，而外骨骼在國際市場均未對外銷售釋出，台灣仍無法透過國際市場獲得這項技術。

軍方說，各國士兵的體型、操作情境及作戰均不同，除非透過自主研發，否則很難就作戰需求及使用場景進行軟、硬體調整。此外，目前市場上所見外骨骼都是工業及醫療產品，工業用雖然可負重，但反應遲鈍、沒有長效儲能；醫療用則無法負重，移動速度慢、僅下半身，不適用於軍事技術。

軍方指出，此計畫的關鍵技術包括「骨骼結構、控制技術、續航儲能、人機整合」。

控制技術部分，外骨骼要與人體肌肉反應一致，延遲將導致舒適性下降、造成肢體受傷；人機整合部分，外骨骼將由薄型馬達配合減速機來達成模擬器製作連續出力的馬達，關鍵技術由中科院籌建測試驗證實驗平台，建立國防、工業、救災使用情境的模擬，以執行硬體迴路模擬與人機整合評估。（編輯：蘇志宗）1090412