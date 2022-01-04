民進黨湧言會立委力挺林靜儀：接棒最佳人選

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台中市第2選區立委補選將於9日投票，民進黨「湧言會」立委王定宇（右2）等人4日齊聚民進黨候選人林靜儀（右3）烏日競選總部，致贈海軍最強國造醫療軍艦「磐石艦」彩照，力挺林靜儀。（林靜儀競選總部提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年1月4日

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（中央社記者郝雪卿台中4日電）台中市第2選區立委補選將於9日投票，民進黨「湧言會」立委王定宇、趙天麟、林楚茵今天齊聚台中力挺民進黨候選人林靜儀，並送上「磐石艦」彩照，象徵是接棒最佳選擇。

台中市第2選區立委補選9日舉行投票，民進黨「湧言會」的黨公職立委、議員今天到台中，力挺林靜儀，王定宇、趙天麟、林楚茵等人並在林靜儀烏日競選總部舉辦記者會，會中致贈海軍最強國造醫療軍艦「磐石艦」彩照。

王定宇等人說，送上「磐石艦」彩照，象徵林靜儀是接棒原本在外交國防委員會的前立委陳柏惟的最佳選擇，也期勉溫柔堅定、堅若「磐石」的林靜儀，能翻轉盤根錯節的地方勢力，回到國會守護台中、捍衛台灣。

王定宇在記者會中表示，中二選區的選戰全國關注，是影響台灣政治文化的分水嶺，如果佔用國有地且違規違法的建築物、如果在立法院質詢的碼頭成為自己家族投資的標的物、如果這樣的國會議員能夠再當選，台灣的民主是後退的。

王定宇還說，林楚茵勇於揭露國民黨候選人顏寬恒家族弊端，除了輔選以外，大家也都來當林靜儀的分身，來拉票、催票、監票，希望5天後能夠改變地方的惡質政治文化。

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林靜儀指出，對於國家立場、國防立場，過去很難聽到對手有關台灣的本土價值，但是卻曾經在同一屆的立委任內，看到對手提出的自經區提案，這可能讓中國的農產品包裝成台灣的產品販售，讓台灣本土農產品的價格與價值可能受到衝擊。

林靜儀說，接下來的會期將處理非常多國家機密、國防預算，但是對手陣營及所屬的政黨立場，更讓人難以放心；另外，日前揭露的清泉崗產業園區開發案、105號碼頭案件，若對手再進到國防外交委員會，更是取得了一把慣性利用國家資源的鑰匙；9日是台灣國際參與和國家安全歷史上重要的一戰，拜託大家一起來努力。（編輯：陳仁華）1110104