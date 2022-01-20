改善道路政府再投入250億 蘇貞昌盼民眾更安全

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（中央社記者葉素萍台北20日電）內政部長徐國勇今天表示，民國113年前將再投入新台幣250億元，希望藉由道路改善方式，落實以人為本精神，建置更安全友善環境；行政院長蘇貞昌說，希望中央、地方都能夠做得好，讓國家更進步、民眾更安全。

內政部營建署今天舉行「馬路好行」頒獎典禮，「馬路好行」評比有138案報名參選，80案獲肯定。其中，新北市「淡水區亮點計畫」，以淡水海關碼頭、漁人碼頭為主要改善區域，營造人本友善步行空間與低碳旅遊路線；屏東縣「漫步阿猴城 眷村周邊綠網串連計畫」改造街道徒步區與路側人行空間，兩案獲得評審團特別獎肯定。

徐國勇致詞時表示，「市區道路提升道路品質計畫1.0」屬前瞻基礎建設的一環，在106至109年間，中央投入209.4億元，補助地方執行1407件工程，接續2.0計畫已於110年啟動，於113年前將再投入250億元，希望藉由道路改善方式，落實以人為本精神，建置更安全友善，可供全齡化使用的市區環境。

蘇貞昌致詞時指出，總統蔡英文上任以後，非常重視道路建設，前瞻建設一再投入資源，希望各地改善馬路建設，讓民眾更安全、經濟更發展、活動更方便。

蘇貞昌說，過去有些馬路或是因為設計上不夠多元，或是因為建築上有值得精進改善之處；所以，政府編列這個獎項，希望中央地方相關人員從設計監造，到維護管理，各方面都能夠做得好，讓國家更進步、民眾更安全。

蘇貞昌表示，今年第一個上班日，他就邀集相關部會討論，為什麼全台投入這麼多資源、民眾對於道路滿意度也大大提高，但車禍傷亡人數始終降不下來；當年日本也是這樣，在十幾年間明顯下降，台灣應該努力。

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蘇貞昌指出，除了路口改善應立刻進行，路口退縮有其必要，道路工程、標線、標誌、號誌及法令，也都有改善空間，執法零容忍，不容許僥倖心態，並要有科技執法配套。

苗栗縣的道路改善工程也獲獎，苗栗縣長徐耀昌出席領獎。蘇貞昌說，當初徐耀昌向他爭取預算改善道路，他當場答應、中央也全額補助，道路下個月就要通車，徐耀昌發現問題、運作過程盡心盡力、今天得到大獎，應該給予特別肯定。（編輯：蘇志宗）1110120