孫曉雅向台灣民眾拜年 盼福虎年美台關係亮眼

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（中央社記者游凱翔台北28日電）農曆新年將至，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅拍攝影片向台灣民眾拜年，並盼一起替美台的發展打造更亮眼未來外，更透露自己是名「貓奴」，影片中寵物貓多次入鏡賣萌，相當可愛。

農曆新年將至，美國在台協會（AIT）下午在臉書粉絲團上傳賀歲小短片，並表示，祝大家福虎年新年快樂，農曆春節是回顧過去並展望未來的好時機，他們永遠記得去年不只是奮力抗疫的一年，也是美台展現深厚友誼的一年，期望所有台灣朋友在虎年都能健康平安、萬事如意。

AIT處長孫曉雅在影片中也表示，她要代表全體人員祝福新年快樂、虎年行大運，她上次派駐台灣是30年前，能夠再次回到台灣，對她來說是實現外交官生涯的夢想，而睽違這麼久，很高興一起和大家在台灣過年，這個春節對她也有特別意義，因為能和台灣的新朋友一起度過。

孫曉雅指出，春節代表團聚與希望，在不容易的日子裡珍惜與親友相聚的機會，也不要放棄未來越來越好的希望，無論眼前多少挑戰，過去這2年世界歷經許多變化，在漫長疫情中，台灣堅持自己的步調與價值，克服一次又一次的挑戰，美台關係也越來越緊密。

孫曉雅說，在她任職的這半年內，不僅有多次美國議員訪台，美國也二度捐贈台灣莫德納疫苗，美台之間還舉行多次高層會議，包括第二次經濟繁榮夥伴對話與國際組織會談，澳洲也加入美、日、台定期舉辦的全球合作暨訓練架構（GCTF）行列，雙邊人與人的關係也透過教育與文化交流持續深化。

孫曉雅強調，她很榮幸見證並推動這些發展，沒有台灣各界夥伴鼎力相助，這些突破難以達成，歲末年終之際，她想再次謝謝台灣的大家，一起為美台的發展打造更亮眼的未來。

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特別的是，孫曉雅在影片中除了展現包水餃、炸年糕的廚藝好身手外，更透露自己是一名「貓奴」，甚至在影片錄製過程中，孫曉雅的寵物貓多次入鏡賣萌，相當有趣且可愛。

孫曉雅說，貓咪與老虎差很多，但都是貓科動物，也因此她對今年的「虎年」倍感親切，相信虎年對她、AIT及對各位台灣朋友來說，都會是幸運的一年。孫曉雅最後也以中文拜年，並表示「虎虎生風、如虎添翼、新年快樂、恭喜發財」。（編輯：黃國倫）1110128