蘇貞昌：輻射檢測國家隊獲國際認證 檢驗量能沒問題

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（中央社記者賴于榛台北11日電）行政院長蘇貞昌今天表示，台灣7間實驗室組成輻射檢測國家隊，且獲得國內外認證，1年檢驗量能逾7萬件，足以因應日本食品檢測所需，檢驗量能沒問題，請民眾放心。

日本福島5縣食品有條件解禁，蘇貞昌上午視察原能會核能研究所食品放射性檢測樣品計測實驗室檢測作業，了解輻射檢測量能與檢測流程。

蘇貞昌致詞時表示，台灣有7間實驗室，組成輻射檢測國家隊，檢驗能力1年遠超過7萬件，且相關檢驗受到國內外認可，可看出台灣專業人員的能力，以及高規格、精密儀器的檢驗能量。

他說，過去11年來，已檢驗18萬件相關食品都沒問題，政府現在調整日本食品進口管制措施，1年最多2萬多件，對比檢驗量1年能逾7萬件，請民眾放心，檢驗量能沒有問題，政府也一定為食安把關。

核研所保健物理組長王正忠簡報指出，台灣目前共有7間輻射檢測實驗室，分別在新北市、桃園核研所、陽明交通大學、清華大學、食藥署中區管理中心、高雄和屏科大，皆通過國際標準規範認證。

王正忠說，其中6間已獲得衛福部食品檢測機構認證，檢測數據也通過國際原子能總署能力比對試驗，檢測結果絕對沒問題；清華大學實驗室正申請衛福部認證中。

人力部分，王正忠表示，核研所實驗室檢測人力16人、有7部純鍺偵檢器，1年可檢測3萬5200件，未來如有需要，可改為24小時、三班制檢驗，並考慮增加3部純鍺偵檢器。

他說，當天收到檢測樣品後完成計測，當天就會送回食藥署，並即時公布檢測結果。

王正忠說明，過去11年來，全國共有18萬件檢測，微量檢出236件，檢出率約萬分之幾，遠低於法規標準。而實驗室的偵測下限，以銫為例，銫134、137可達每公斤1貝克，是法定標準的1%，能驗出微量輻射。（編輯：謝佳珍）1110211