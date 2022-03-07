入境檢疫天數鬆綁 蘇貞昌：應執行到位違者依法送辦

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（中央社記者陳俊華台北7日電）防疫限制逐步鬆綁，今天起入境檢疫天數將從14天縮短為10天。行政院長蘇貞昌說，請民眾務必遵守檢疫措施及快篩檢測，並應執行到位、誠實申報，若違反相關規定，請指揮中心依法送辦。

行政院發言人羅秉成透過媒體群組表示，蘇貞昌上午8時召開擴大防疫會議，針對國內外疫情以及國內疫苗施打情形進行討論。

指揮中心指出，全球疫情持續趨緩，但仍嚴峻，鄰近多國持續創新高或處高峰，醫療量能緊繃；國內疫情仍有新增群聚事件，感染源尚待釐清，也有跨縣市個案並涉及不同場域，具社區傳播風險，但整體疫情仍屬穩定可控。境外移入病例仍多，對社區風險仍具威脅性，因此建議仍需嚴守邊境，落實檢疫作為。

指揮中心表示，入境居家檢疫天數，已從今天零時起從14天縮短為10天，並自第11天起接續自主健康管理7天，將會持續觀察政策，調整措施的執行狀況。

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蘇貞昌指出，為減少民眾負擔，以及逐漸與世界各國恢復交流，最近指揮中心已鬆綁及調整部分防疫措施，請民眾務必在全體公共衛生防衛的要求下，落實防疫措施。

蘇貞昌說，對於今天開始施行的入境居家檢疫天數調整措施，請受規範的民眾務必遵守相關檢疫措施及快篩檢測，並應執行到位且誠實申報，如果有違反相關規定者，請指揮中心確實依法送辦。（編輯：翟思嘉）1110307