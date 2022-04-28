舊金山和約特展開幕 賴清德籲民眾了解重要性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中28日電）立法院議政博物館舉辦「舊金山和約生效70週年特展」今天開幕，副總統賴清德到場表示，多數台灣民眾無法了解「舊金山和約」的全貌，呼籲民眾一定要來了解它對台灣的重要性。

今年適逢「舊金山和約」生效70週年，立法院議政博物館自即日起至8月31日，在博物館2樓舉辦「舊金山和約生效70週年特展」，展出舊金山和約與衍生的「台北和約」相關史料，包括立法院審議和約的文件等。

博物館今天特展開幕活動，賴副總統、立法院長游錫堃、立法院副院長蔡其昌與地方民代等人皆出席。

賴副總統致詞時表示，「舊金山和約」不僅是對日本二次大戰後的最終處置方式，也牽涉到台灣國際地位與命運，其中第2條最為重要，只規範日本放棄台灣一切權利、權利名義與要求，並沒有提到主權歸屬，目的是要避免任何國家，利用「舊金山和約」宣稱對台灣擁有主權，特別是中華人民共和國。

賴副總統指出，1950年韓戰爆發，中國度過鴨綠江，進入朝鮮半島協助北韓參戰，1951年簽訂的「舊金山和約」，由美國率領的民主陣營，不可能將台灣的主權交給中華人民共和國，連邀請參加簽訂都沒有，也表達台灣的主權與中華人民共和國毫無相關。

賴副總統說，比較遺憾的是，幾十年來可能是大中國意識，又或是對歷史的錯誤認知，多數台灣民眾無法了解「舊金山和約」的全貌，立法院要揭開「舊金山和約」的真相，這是非常有意義的，他呼籲全國民眾一定要來了解它對台灣的重要性。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

提到台灣的民主運動，賴副總統指出，台灣在1987年宣布解嚴、解除報禁、黨禁，走過國會全面改選、完成第一次總統直選，也經歷過3次政黨輪替，台灣人民已經用民主力量向國際社會宣示，擁有台灣這塊土地的主權。

游錫堃說，近年來對岸利用「開羅宣言」與「波茨坦宣言」做為「一個中國」的法理基礎，甚至藉此宣示「中國對台灣擁有主權」，企圖扭曲中國與台灣互不隸屬的事實，也讓國際誤認中國對台灣擁有統治的合法性，「舊金山和約」讓中國的說法不攻自破。（編輯：謝雅竹）1110428