蔣萬安盼讓市民實現自我 黃珊珊：早就做了

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（中央社記者陳昱婷台北30日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安今天公布競選識別，期望讓台北成為每一名市民都能實現自我的城市，不過有意參選市長的台北市副市長黃珊珊說，蔣萬安的願景市府早就做了。

蔣萬安今天上午公布競選標語「你+台北就是無限」，期盼將台北市政府從管理型轉換成以市民為中心的服務性政府，對創業者盡可能提供後勤協助、對新銳服裝設計師給予最棒的舞台及站上國際的機會等，讓台北成為每一名市民都能實現自我的城市。

黃珊珊下午在臉書發文表示，「謝謝蔣萬安委員，我認為您的願景非常正確，而北市府早就做了。」

黃珊珊指出，台北市的15個新創基地，就是為了提供創業者後勤協助、提供服裝設計師作品展演舞台而誕生，其中內科t.Hub創新育成基地、大稻埕T Fashion時尚實驗基地，就是蔣萬安今天說的內容。

黃珊珊說，以t.Hub來說，這是台北市長柯文哲上任後的第一個BOT案，現在成為全台灣最大的育成基地；T Fashion則是將傳統布業聚落融合新創設計產業，為優秀的服裝設計師提供資源與舞台，台北時裝設計大賞就是在這舉辦。

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黃珊珊表示，她其實創過業，開過律師事務所，很清楚創業得先搞定辦公室、會計、稅務等許多繁雜事務，還有錢的壓力，所以台北市成立「StartUP@Taipei創業服務辦公室」，把資源整合成一站式服務，幫大家一次搞定。

黃珊珊強調，台北市推動新創的腳步不會停止，將繼續做並做得更好，新創基地未來將增加到23個，萬丈高樓平地起，前進是靠勤政累積，否則無限的可能性仍等於是零。（編輯：李亨山）1110630