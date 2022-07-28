APEC電信業性平工作坊 盼打破職業性別隔離

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（中央社記者賴于榛台北28日電）行政院舉辦的「APEC 促進電信業性別平等與包容成長國際工作坊」今天落幕，各國代表在2天內共商、討論促進女性參與電信業的策略；行政院表示，盼工作坊商討出的相關建議，能打破職業性別隔離。

行政院性平處今天發布新聞稿指出，「APEC 促進電信業性別平等與包容成長國際工作坊」為期2天，盼凝聚APEC區域推動電信業性別多元性與包容性的成功經驗，共商促進女性參與電信業的策略。

工作坊由行政院政務委員羅秉成、APEC婦女與經濟政策夥伴主席葛蘭姆（Renee Graham）等人揭開序幕，來自Google、美國威瑞森通訊公司（Verizon Communications）、AT&T等與台灣三大電信公司，及APEC多個經濟體代表，逾百位國內外公私部門與會者實體與線上共同參與。

羅秉成開幕致詞時表示，目前台灣電信業女性員工所占比率為36.9%，而疫情加速各產業的數位轉型，為電信等資通訊產業帶來許多新機會，因此，台灣積極推動女性進入高薪資及高發展性領域，也十分關注女性在電信產業的參與及發展。期待透過此次工作坊商討出友善環境及制度建議，打破職業性別隔離。

性平處說，葛蘭姆（Renee Graham）致詞時讚揚工作坊深刻體現APEC跨議題、跨論壇與公私部門合作的最佳實例。

性平處指出，為期2天的工作坊共有10多位電信產業專家分享及對談，如馬來西亞Digi電信公司強調，自2020年至2023年全面推動「多元及包容行動計畫」，設定女性董事達50%、女性新進人員達46%，以及2年內消除性別薪資落差的目標。

性平處表示，威瑞森通訊公司、AT&T等多位國際企業代表，也分享電信業促進女性決策參與、推動友善職場的策略，以及女性在電信業的職涯挑戰與心路歷程。

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台灣部分，由遠傳電信網路後勤管理處資深協理江華珮代表分享，如何在數位轉型趨勢下打造多元化勞動力，盼能增進台灣企業數位轉型的創新與競爭力。

性平處表示，此次工作坊透過各經濟體的最佳案例分享，檢視數位經濟發展下婦女賦權的經驗成果，共商促進女性參與電信業等重要議題，未來台灣將積極透過APEC提案計畫，共同努力推動APEC區域的女性經濟賦權，掌握先機。（編輯：謝佳珍）1110728