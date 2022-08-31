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經濟部揪團慶軍人節 蔡總統：用行動力挺國軍

2022/8/31 13:08
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（中央社記者葉素萍台北31日電）總統蔡英文今天說，經濟部號召民間企業，推出軍人專屬優惠，包括四大超商、許多知名的連鎖餐飲業都推出一系列敬軍優惠方案，部長王美花告訴她，不到一天的時間，就有非常多的民間企業踴躍響應，感謝大家對國軍的支持。

蔡總統透過臉書發文「軍人專屬優惠，感謝國軍守護家園」。她說，這段時間，國軍的任務繁重，肩負的壓力也很大。除了到第一線給國軍弟兄姊妹加油打氣，她也請經濟部長王美花一起思考，如何團結民間的力量，一起向國軍弟兄姊妹表達感謝。

蔡總統表示，本週六就是九三軍人節，這幾天，經濟部號召民間企業，推出軍人專屬優惠，包括四大超商、許多知名的連鎖餐飲業都推出一系列敬軍優惠方案。

蔡總統說，王美花告訴她，不到一天的時間，就有非常多的民間企業踴躍響應，讓她很感動，也很感謝大家對國軍的支持。她相信，這些方案就是展現台灣社會感受到國軍的辛勞與付出，希望用行動感謝國軍、力挺國軍的團結力道。

蔡總統感謝國軍在第一線捍衛國家安全，也謝謝大家共同支持國軍。「我們一起當國軍的後盾，團結守護台灣」。（編輯：翟思嘉）1110831

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