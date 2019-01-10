九旬翁離家失聯3天 搜救犬建功尋獲

家住台南市柳營區的90多歲連姓老翁7日離家後失聯。搜救人員在搜救犬協助下，10日凌晨在東山區一處果園尋獲老翁。（連姓老翁家屬提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年1月10日

（中央社記者楊思瑞台南10日電）家住台南市柳營區的90多歲連姓老翁患有失智及重聽，7日離家後失聯。警方經連日搜索後，今天凌晨由搜救犬建功，在東山區一處果園尋獲老翁，送醫後暫無大礙。

台南市政府警察局白河分局指出，家屬向警方表示，老翁7日僅著短衣短褲、帶1件外套出門，因為患有失智、重聽，即使有人經過也不知求救。東河派出所所長岩東華請託東河所警友站長連俊堯偕同友人，出動兩架高解析度空拍機，深入山區、農地地毯式搜尋。

警方指出，直到昨天下午4時許，員警檢視監視器畫面時，發現老翁從南99線走往嶺腳部落，所有搜救人員轉往嶺腳縮小搜救範圍，並協調救難協會出動搜救犬。

警方指出，搜救犬於今天凌晨1時許在東山區1處果園發現倒臥的老翁。老翁可能在3天內已行走數十公里，經送往柳營奇美醫院初步檢查，發現有手腳擦傷、蜂窩性組織炎、橫紋肌溶解等情況，住院治療暫無大礙。家屬相當感謝白河警方、民間救難協會等各界的關心與協助。（編輯：陳俊碩）1080110