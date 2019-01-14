陳永清國中畢業種鳳梨 22歲獲百大青農

23歲陳永清（右）國中畢業承襲家業種鳳梨，想為農民解決銷售問題，去年奪得全國年紀最輕百大青農的光榮。24歲的哥哥陳永聖（左）也從專科休學投入鳳梨產業。（農糧署南區分署提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年1月14日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣14日電）23歲陳永清因不愛讀書，國中畢業跟著爸爸承襲家業種鳳梨，邊種邊到農改場上課研究技術，推廣為農民解決鳳梨銷售的理念，去年奪得全國年紀最輕百大青農的光榮。

陳永清家族從祖父時代就種鳳梨，雖住高雄市大寮區，但卻在屏東枋寮鄉及佳冬鄉一帶承租台糖地種鳳梨，從50公頃到200多公頃，逐年增加，陳永清表示，因不愛念書，國中畢業不想升學，父親要他跟著種鳳梨，承襲家族事業。

陳永清說，每天清晨4、5時就要起床下田，一天工作14、15小時，看到升學的同學假日可以出遊，吃好的、穿好的，一開始心理很抗拒，心想「這種工作有誰要做」，但長輩告訴他「有心做牛，就不怕沒田犛」，硬著頭皮做下去，也漸漸的在鳳梨田摸出興趣。

種鳳梨幾年後，陳永清看到國中同學多數都有高中學歷或升大學，於是白天種鳳梨，晚上到夜校上課，拿到高中文憑學歷，但是，陳永清說，到農改場研習種植農業技術及新知，讓他開拓種鳳梨的眼界。

陳永清發現鳳梨的銷售端被盤商掌控，一旦盛產價格就崩盤，他認為，農民比商人要了解農民，想為農民解決銷售端的問題，提出的理念在去年獲選全國年紀最輕百大青農。

陳永清在獲百大青農後，隨即組產銷合作社，目前社員有20人，所產的鳳梨走外銷中國大陸路線，也提供國內飲料市場，陳永清表示，鳳梨在台灣的銷路太窄，一定要走外銷路線。

陳永清的哥哥陳永聖也在前2年因父親身體出狀況而從專科休學，與陳永清一起投入家族鳳梨產業，陳永聖負責生產端，陳永清負責銷售端，為確保鳳梨安全性，100多公頃申請產銷履歷驗證，以符合消費者及市場需求，最近也要加入鳳梨保險，降低風險。

陳永清、陳永聖在已經在鳳梨產業有了成就，陳永清表示，做農「不會大賺錢，但至少餓不死」，他覺得是個不錯的行業，但就是要保障價格穩定，未來，他如果覺得有需要學習的，還是會回學校學習知識，他認為，如果只是為了文憑讀書，是浪費時間。（編輯：方沛清）1080114