這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
美政府停擺 加拿大暖心航管員買披薩送受災同業
國際

美政府停擺 加拿大暖心航管員買披薩送受災同業
義大利恐怖分子巴迪斯蒂涉謀殺 逃亡近40年終落網
國際

義大利恐怖分子巴迪斯蒂涉謀殺 逃亡近40年終落網
台人赴中國教中小學 台灣腔可能比政治正確麻煩
兩岸

台人赴中國教中小學 台灣腔可能比政治正確麻煩
企業年終獎金行情 紡織股王儒鴻上看10個月
產經

企業年終獎金行情 紡織股王儒鴻上看10個月
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
You have not used traditional chinese character. Do you want to go to “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwan フォーカス台湾 Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

陳永清國中畢業種鳳梨 22歲獲百大青農

最新更新：2019/01/14 12:06
23歲陳永清（右）國中畢業承襲家業種鳳梨，想為農民解決銷售問題，去年奪得全國年紀最輕百大青農的光榮。24歲的哥哥陳永聖（左）也從專科休學投入鳳梨產業。（農糧署南區分署提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年1月14日
23歲陳永清（右）國中畢業承襲家業種鳳梨，想為農民解決銷售問題，去年奪得全國年紀最輕百大青農的光榮。24歲的哥哥陳永聖（左）也從專科休學投入鳳梨產業。（農糧署南區分署提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年1月14日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣14日電）23歲陳永清因不愛讀書，國中畢業跟著爸爸承襲家業種鳳梨，邊種邊到農改場上課研究技術，推廣為農民解決鳳梨銷售的理念，去年奪得全國年紀最輕百大青農的光榮。

陳永清家族從祖父時代就種鳳梨，雖住高雄市大寮區，但卻在屏東枋寮鄉及佳冬鄉一帶承租台糖地種鳳梨，從50公頃到200多公頃，逐年增加，陳永清表示，因不愛念書，國中畢業不想升學，父親要他跟著種鳳梨，承襲家族事業。

陳永清說，每天清晨4、5時就要起床下田，一天工作14、15小時，看到升學的同學假日可以出遊，吃好的、穿好的，一開始心理很抗拒，心想「這種工作有誰要做」，但長輩告訴他「有心做牛，就不怕沒田犛」，硬著頭皮做下去，也漸漸的在鳳梨田摸出興趣。

種鳳梨幾年後，陳永清看到國中同學多數都有高中學歷或升大學，於是白天種鳳梨，晚上到夜校上課，拿到高中文憑學歷，但是，陳永清說，到農改場研習種植農業技術及新知，讓他開拓種鳳梨的眼界。

陳永清發現鳳梨的銷售端被盤商掌控，一旦盛產價格就崩盤，他認為，農民比商人要了解農民，想為農民解決銷售端的問題，提出的理念在去年獲選全國年紀最輕百大青農。

陳永清在獲百大青農後，隨即組產銷合作社，目前社員有20人，所產的鳳梨走外銷中國大陸路線，也提供國內飲料市場，陳永清表示，鳳梨在台灣的銷路太窄，一定要走外銷路線。

陳永清的哥哥陳永聖也在前2年因父親身體出狀況而從專科休學，與陳永清一起投入家族鳳梨產業，陳永聖負責生產端，陳永清負責銷售端，為確保鳳梨安全性，100多公頃申請產銷履歷驗證，以符合消費者及市場需求，最近也要加入鳳梨保險，降低風險。

陳永清、陳永聖在已經在鳳梨產業有了成就，陳永清表示，做農「不會大賺錢，但至少餓不死」，他覺得是個不錯的行業，但就是要保障價格穩定，未來，他如果覺得有需要學習的，還是會回學校學習知識，他認為，如果只是為了文憑讀書，是浪費時間。（編輯：方沛清）1080114

23歲的陳永清（右）國中畢業跟著爸爸承襲家業種鳳梨，邊種邊到農改場上課研究技術；哥哥陳永聖（左）也在前2年因父親身體出狀況而從專科休學，投入家族鳳梨產業。圖為農糧署南區分署長姚志旺（中）前往探訪。（農糧署南區分署提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年1月14日
23歲的陳永清（右）國中畢業跟著爸爸承襲家業種鳳梨，邊種邊到農改場上課研究技術；哥哥陳永聖（左）也在前2年因父親身體出狀況而從專科休學，投入家族鳳梨產業。圖為農糧署南區分署長姚志旺（中）前往探訪。（農糧署南區分署提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年1月14日
地機族