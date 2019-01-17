登記台南立委補選 謝龍介：為農漁民找出路

（中央社記者楊思瑞台南17日電）國民黨台南市黨部主委謝龍介今天下午前往台南市選委會，完成第二選區立委補選登記。他說，參選最大目的是幫農漁民找出路，爭取更多外銷中國大陸訂單。

台南市第二選區立委補選將在3月16日舉行投票，謝龍介今天完成補選登記手續後受訪時表示，台南十幾年來選出的3屆立委，都是民進黨籍，因為意識型態不願意與中國大陸接觸。這次因高雄市長韓國瑜的「韓流」，貨賣得出去、人進得來，高雄在發大財，所以有許多農漁民陸續找他出來當代言人，希望他也能為農漁民找出路。

謝龍介表示，他也對農漁民們承諾，如果當選後沒有辦法在任期內為農漁民打開一條活路，爭取更多訂單，就馬上辭去職務。接下來這兩個月會好好努力拜票，也希望台南其他民進黨籍的立委放下政治意識，一起來幫農漁民找出路。

他說，今天早上與中國大陸通路商一起去拜訪高雄燕巢的鳳梨農，光對一個農戶就要買50個貨櫃的鳳梨。希望由通路商直接跟農民對接，沒有中間剝削，讓大陸消費者可買到物美價廉的台灣水果、漁產品。未來相信麻豆文旦、玉井愛文芒果都有機會。

謝龍介說，他也計畫為台灣米代言，到對岸用台灣米、大陸豬肉來煮台灣滷肉飯，吃虱目魚肚、配虱目魚丸湯，吃台灣水果，讓兩岸共同合作，穩定和平發展。

民進黨籍參選人郭國文則表示，希望與謝龍介來場君子之爭，雙方不落跑也不打假球。立委補選是「改革」與「反改革」的選擇。期待謝龍介能多了解地方，才不會連在地農產品外銷的情況都搞不清楚，讓立委補選戰被講得像是「中國市場」的宣傳戰。

已完成登記的無黨籍參選人陳筱諭也表示，對謝龍介參選樂見其成，但藍綠兩黨的參選人都未曾在地方深耕，無法體會在地青年與農民心聲。自己在這個選區土生土長，支持者是最基層的農民居多，這將是一場「基層拚高層」的選戰。（編輯：陳政偉）1080117