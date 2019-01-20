中壢簽書會 馬英九：化身馬大九才知店員不好當

（中央社記者吳睿騏桃園20日電）前總統馬英九今天在桃園市中壢區，舉辦新書「八年執政回憶錄」的簽書會，希望透過書籍見證歷史、分享經驗及反省檢討。馬英九說，化身為馬大九才知道，店員不好當、錢不好賺。

日前為了拍攝春聯宣傳影片，馬英九化身為一日店員「馬大九」到書局打工，今天他結束上午大溪齋明寺的參訪後，下午就前往中壢區舉辦簽書會，2時才開始的活動，卻有馬迷從早上6時30分許就開始排隊。

「馬大九向各位報到」，馬英九在簽書會一開口就引起民眾哄堂大笑，馬英九說，化身為「馬大九」才知道店員不好當、錢不好賺，但這個經驗讓自己看到基層民眾的生活百態，尤其一開始戴著口罩根本沒人認識，直到拿下口罩問客人是否要買書才被認出，是個很有趣的過程。

馬英九表示，2年前出版社找自己出書，會決定出版「八年執政回憶錄」，是因為執政8年有很多大事發生，自己認為有義務把所知的全盤托出讓民眾了解，也期望這本書能達到見證歷史、分享經驗及反省檢討的目的。馬英九認為每個人都會犯錯，國家元首犯錯機會更多，但如何找出問題、解決問題，讓後面的人不再犯錯才是最重要的。

馬英九簽書會現場一早就出現許多支持民眾，書店鋪貨的600本書不到半小時就賣完，前100位民眾不但可獲得國旗圍巾，馬英九更熱情的為前幾名的粉絲圍上，還有人推著輪椅、帶著小孩一起出席，簽書會直到下午4時許才結束。（編輯：李錫璋）1080120