高雄拚雙語觀光城市 電台讓運將主婦天天ABC

高雄市推展觀光和雙語城市，與高雄師範大學等7所大專院校和中華衛星大車隊等合作，22日舉行記者會宣布為運將量身打造雙語節目，現場由運將演唱英文歌曲。中央社記者陳朝福攝 108年2月22日

（中央社記者陳朝福高雄22日電）高雄市力拚雙語城市，不但為計程車司機量身打造運將天天ABC節目，也有為家庭主婦及一般市民規劃的主婦ABC、觀光ABC等節目，將由高雄市政府高雄廣播電台每天至少7.5小時播放。

高雄市長韓國瑜今天與合作大專院校代表及運將共同召開記者會，宣布「運將天天ABC」雙語節目於3月1日播出。現場並由韓國瑜扮演到高雄市觀光的旅客，與接送的計程車司機進行流暢的英語情境對話。

雙語節目由高雄廣播電台與與高雄師範大學等七所大專院校製播，除了有運將ABC英語教學節目，也有為家庭主婦規劃的主婦ABC節目，及供市民學習各種觀光英語的觀光ABC節目；並有台語、客語、原住民語、印尼語、泰語等節目，將於3月1日起播出。

屆時高雄廣播電台的雙語節目時數將由目前的每星期10小時，提高為大約53小時。

記者會上韓國瑜鼓勵計程車司機學習雙語，也說家庭主婦和學生都要多學，尤其學生與年輕人要有好的雙語能力，才能放眼國際、接軌世界，是人生競爭力的關鍵指標。

鄭姓司機表示，大部分的運將都有基本的英語和日語等能力，近來到高雄旅遊的各國觀光客增多，運將是有必要多學一些雙語的基本對談能力，讓外籍觀光客能賓至如歸。

對於日前被總統府發言人黃重諺影射為「土包子」，韓國瑜說，他不對號入座，但既然有人說是土包子，高雄就規劃於3月舉辦高雄十大包子店選拔，他會當「土包子頭」頒獎。（編輯：吳佳穎）1080222