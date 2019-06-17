高市校園登革熱防治 吳榕峯：暑期不打烊

（中央社記者程啟峰高雄17日電）關心校園登革熱防治，高雄市政府教育局長吳榕峯今天分別視察位於疫情警戒範圍內三民區獅湖國小，以及旗津區中洲國小舊校區，指示「暑假期間校園防疫工作不打烊」。

吳榕峯上午參加獅湖國小防疫衛教與有獎徵答活動，隨後帶隊巡檢校內水溝、地下室陰井等校園防治熱點，並慰勉獅湖國小防疫團隊對校園防疫的辛勞。

教育局自這波登革熱疫情出現，即針對三民區疫情警戒範圍內中小學，進行孳生源檢查與緊急噴藥等防疫工作，並督導學校配合環保、衛生單位執行各項防疫與水溝細紗網鋪設等病媒防治工作。

關心校園登革熱防治，高雄市政府教育局長吳榕峯（前右）17日前往三民區獅湖國小視察防治情形。（高市教育局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 108年6月17日

教育局並委請蟲媒防治廠商利用15、16日假日沒有學生上課，執行疫情範圍內三民高中、獅湖國小、莊敬國小、鼎金國中、立志中學及河堤國小6校校園水溝集水井、車棚車道溝、地下室壁溝與陰井等處噴藥消毒，以降低學校病媒蚊孳生風險。

吳榕峯表示，緊急噴藥為非常時期所作防治手段，落實雨後積水容器清除、平日定期環境「巡、倒、清、刷」才是預防病媒蚊孳生的重要方法。

暑假將至，吳榕峯說，教育局暑假期間將持續到疫情警戒範圍內各校巡視，配合市府各項防疫措施，希望藉由校園與市府防疫單位共築防線，齊力落實校園登革熱防治，維護師生健康。

另外，中洲國小舊校區目前由中洲國小代管，15日由教育局委外病媒防治廠商完成噴藥。吳榕峯上午也到校關心並肯定校方防治登革熱的辛勞。

高雄市登革熱今年累計確診個案，本土病例20例、境外移入27例，其中本土個案有19例居住在三民區；獅湖國小位於這波疫情警戒範圍內，學生大部分來自學校附近里別，加上近日梅雨帶來豐沛雨量，校方連日來加強校園雨後環境巡檢、積水容器清除及衛教宣導等防疫工作。（編輯：孫承武）1080617