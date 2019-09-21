曾休學當酒店小弟 宜蘭教師林台緯獲師鐸獎

宜蘭縣政府21日舉行108年度教師節表揚大會，縣長林姿妙出席表揚榮獲教育部「師鐸獎」肯定的蘇澳國小教師林台緯（圖），林台緯說，身為教師應多發掘學生的能力與長處，並多鼓勵學生往感興趣的方向前進。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 108年9月21日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣21日電）宜蘭縣蘇澳國小老師林台緯今年獲教育部師鐸獎。林台緯當年曾叛逆，休學時甚至在酒店當小弟，但後來受老師鼓勵，浪子回頭考上花蓮師院，畢業後當老師20年，育才無數。

宜蘭縣政府為慶祝教師節、表達對教師任重道遠敬意，今天於縣民大廳舉行108年度教師節表揚大會，縣長林姿妙在典禮上表揚獲得教育部「師鐸獎」、教育部國民及學前教育署「杏壇芬芳獎」、還有宜蘭縣「特殊優良教師」共89名在宜蘭任教的教師。其中，林台緯獲得教育部「師鐸獎」殊榮。

「我曾經叛逆過、甚至休學時還曾到酒店當過服務生」民國60年出生的林台緯今天不諱言說，他過去求學時對繪畫有興趣，但其他成績不好，是個壞學生，常惹事讓老師生氣。就讀羅東高工建築科時因沒有興趣因此休學，但當時很年輕，找工作不易，只好到一家酒店當服務生。

他表示，在酒店出入的客人形形色色，是很複雜地方。將近一年酒店打工的那段日子，自己看了很多。有一天，發現友人被「蓋布袋」打到全身是血，驚覺自己應該要離開，但還是沒回學校，改到養蝦場看顧池子。

在養蝦場工作近3個月後，有一天與林台緯一起休學的同學跑去跟他借錢，想返校讀書，他心想「那我也回學校好了」，因此又重拾書本，完成高職學業。退伍後，林台緯在當時國中美術老師鼓勵下，順利考上自己很有興趣的花蓮師院美勞教育學系畢業，畢業後在民國88年被分發到蘇澳國小服務，真的如願當起美術老師至今。

林台緯在擔任教職期間，以陶藝教學與創作為主，帶領孩子們親手建造磚窯、製作陶笛等樂器，並利用學校後山土石製作小磚，讓校內裝置藝術及美感教育更上一層樓，也提升學生們對學校參與及認同程度。

「行行都可出狀元」林台緯表示，教師要多發掘每名學生的能力與長處，並多鼓勵學生往自己興趣的方向前進。他常跟學生說，很多職業都需要優秀人才，不管未來從事任何正當工作都沒關係，只要在自己領域專心、努力發揮，那就是最棒的事。（編輯：張銘坤）1080921