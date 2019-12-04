桃園77藝文町特展 水彩畫與布袋戲偶迸出新火花

桃園77藝文町4日起展出「返古X反骨」特展，展出水彩畫作及布袋戲偶，期望透過平面與立體的色彩對話、靜態創作與動態表演的跨界演出，帶給民眾不同藝術視野。（桃園77藝文町提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年12月4日

（中央社記者吳睿騏桃園4日電）由歷史建築桃園警察局日式宿舍群活化利用的桃園77藝文町，今天起展出「返古X反骨」特展，透過展出水彩畫作及布袋戲偶，希望將現代繪畫創作結合傳統藝術，帶給民眾不同視野。

策展人黃平融表示，這次展覽連結了2名不同領域藝術家，畫家許忠文透過細膩且富有想像的筆觸，創作多幅水彩畫作，向自己的童年回憶及布袋戲大師李天祿致意，而李天祿嫡傳的亦宛然掌中劇團，也帶來傳統布袋戲偶，期望透過戲偶臉譜的色彩及線條，向現代水彩藝術致意。

黃平融指出，活動除了展出畫家許忠文的28幅水彩畫作，還有亦宛然掌中劇團珍藏的20個傳統戲偶及80年前劇本手稿，期望透過平面與立體的色彩對話、靜態創作與動態表演的跨界演出，帶給民眾不同藝術視野。（編輯：洪學廣）1081204