錯過回復身分登記 7旬老師當不回噶瑪蘭族人

（中央社記者張祈花蓮縣21日電）噶瑪蘭族為原住民第11族，全台至今約有1400餘人辦族別登記，但仍有不少族人因錯過當年政府開放登記回原住民身分的時機，即便族群復名了，至今仍以「漢人」身分生活在部落。

家住花蓮豐濱鄉新社部落的李文盛，現年76歲，不僅是資深族語老師，還擔任噶瑪蘭語言推動組織發展協會主委，對推動母語傳承不遺餘力，只因年輕時錯過登記回平地原住民身分時機，成為家中唯一的「漢人」。

李文盛接受中央社記者採訪表示，當年開放登記時，哥哥、大伯等親戚都恢復平地原住民身分，自己人在外地當兵，沒收到通知，也不知道要登記，等到噶瑪蘭族復名後，才發現自己當不了族人。

李文盛說，這輩子幾乎都在部落生活，以漢人身分過了一輩子噶瑪蘭人的生活，為了取得原住民身分，孩子都從母姓，曾為了回復身分動起從政的念頭，直到今年已經76歲，還是漢人，多少都有些遺憾和感慨。

噶瑪蘭族原鄉在宜蘭，當年因漢族開墾蘭陽平原，被迫遷到花蓮、台東等地，花蓮噶瑪蘭族以新社部落最完整，還有鄰近的立德部落及新城鄉加禮宛部落共3處。

花蓮縣噶瑪蘭族發展協會理事長潘朝成接受中央社記者採訪表示，政府在民國45年至52年間開放平地原住民登記，包含3次補登機會；噶瑪蘭族復名則是在91年完成。

潘朝成說，具有平地原住民族身分的族人，才能復名為噶瑪蘭族人，自己當年隨父母親住在漢人聚落，沒有收到登記通知，因此錯過，即便具有足以證明為平地原住民身分的日治時期熟番登記，同樣也被拒之門外。

潘朝成說，沒有原住民身分，就不能取得傳統領域，等於無法繼承家族土地，也不能取得合法狩獵權，以漢人身分成立原住民族相關協會、申請經費都不容易。

為紀念噶瑪蘭族復名17週年，新社部落今天舉辦紀念活動，除了花蓮噶瑪蘭族部落，也有宜蘭、台東、桃園及台北的噶瑪蘭族代表出席。

活動中，族人們宣讀3點聲明，包括修改原住民身分法，讓宜花東三地噶瑪蘭族後裔全部擁有原住民身分、將蘭陽平原列入傳統領域及制定務實、綜合性的族群相關辦法，希望「復名」不只是恢復族名，也能找回族人權益。（編輯：謝雅竹）1081221

花蓮縣豐濱鄉新社部落族人李文盛是噶瑪蘭族推動族語傳承的推手之一，但當年因錯過登記恢復平地原住民身分的時間，成為家中至今唯一的「漢人」。中央社記者張祈花蓮攝 108年12月21日