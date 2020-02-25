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大甲媽遶境行經彰化 王惠美籲信徒自備餐具

最新更新：2020/02/25 14:47

（中央社記者吳哲豪彰化25日電）受武漢肺炎影響，台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動備受矚目，彰化縣長王惠美今天說，神明既選擇起駕日子，自然就有所準備，縣府也會準備地方給信徒休息，不過信徒仍要自帶餐具。

台中市大甲鎮瀾宮媽祖將在3月19日起駕，展開為期9天8夜的遶境活動，大甲媽祖將經過台中市、彰化縣、雲林縣和嘉義縣等4個縣市；王惠美今天早上前往彰化市大成國小了解國中小因應武漢肺炎防疫的工作情形。

針對大甲媽祖遶境活動是否應該停辦，王惠美接受媒體聯訪指出，神明既然選擇了起駕的日子，自然有所準備，她相信廟方也已經作好準備，信徒們也會看自己的健康狀況，決定要不要參加。

王惠美表示，信徒們該戴口罩的就戴口罩，如果發燒就留在家中休息，而每年大甲媽祖遶境，縣府準備讓信徒休息的地方，會先進行消毒。另外，今年大甲媽祖遶境進香的主題是「人情味」，針對沿途提供給信徒的點心攤飲食，王惠美也呼籲信徒們自備餐具。

彰縣府行政處也指出，縣府會循往例開放中庭給信徒休息，不過為落實防疫工作，規劃採取「總量管制」，限制在中庭休息的人數，進出前也要先量額溫，要求要戴口罩才能進入，也會加強酒精消毒，同時在戶外增設流動廁所。（編輯：洪學廣）1090225

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