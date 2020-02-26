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防武漢肺炎 下週起進出北市府要量體溫

最新更新：2020/02/26 17:21

（中央社記者梁珮綺台北26日電）武漢肺炎疫情持續延燒，台北市副市長黃珊珊今天表示，下週起市政大樓將進行民眾與員工分流，民眾只能從一個門進出，並且需要經紅外線感測儀量測體溫。此外，也將訂定針對大型活動的建議。

黃珊珊下午主持北市府因應2019新型冠狀病毒疫情小組第13次應變會議，並接受媒體聯訪。

黃珊珊說，市政大樓每天約有萬人進出，因應武漢肺炎疫情持續擴大，下週起將進行洽公民眾與市府員工分流，市府員工必須做好自主健康管理，憑員工證進出，民眾則限縮為一個門進出，且要經過紅外線感測儀量測體溫。

另外，台北市跟進新北市，決議5月4日前暫緩校園各種大型活動，但如小巨蛋常有大型展演，面對媒體詢問如何因應時，黃珊珊說，以中央為基準，若中央政府要求所有大型展演與活動取消，就會取消；若沒有要求，北市府會做好所有防疫措施。

她坦言，小巨蛋展演部分，已要求捷運公司與承辦單位進行了解與協商，但若片面取消，也無法再給廠商小巨蛋檔期，現階段先以個案處理。

黃珊珊表示，下次應變會議會對大型活動進行討論，將訂定相關建議。（編輯：張銘坤）1090226

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