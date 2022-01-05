本土確診增 柯文哲：北市疫情較去年5月和緩

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（中央社記者陳怡璇台北5日電）台灣本土病例近日增加，台北市長柯文哲表示，有不明感染源，但北市有近7成人口打滿2劑疫苗，有一定群體免疫效果，比去年5月那一波本土疫情爆發已和緩很多。

柯文哲今天出席老房子文化運動計畫成果暨愛東國東路3號開幕記者會，會後接受媒體聯訪被問到COVID-19疫情問題。

柯文哲表示，桃園機場群聚案中的清潔員與司機還找不到是被誰傳染，顯示有不明感染源，而清潔員去市場擺攤等也不知道可能傳染給多少人。

不過，柯文哲指出，北市有近7成民眾打滿2劑疫苗，有一定群體免疫效果，比起去年5月的那波本土疫情爆發好很多，會密切觀察，他也不贊成貿然拉高防疫等級，或是動不動就要關夜市、禁內用等，對商家來說太傷，「大家不要緊張，新常態就是與病毒共存」。

柯文哲指出，他不贊成第3劑疫苗需要祭出獎勵措施，呼籲民眾「自己的健康自己顧」；至於防疫旅館人員接種完2劑疫苗期滿卻不打第3劑要不要罰？柯文哲回應，中央說要滿5個月，現在主要是時間還沒到，有要求旅館負責人需注意。

台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，去年（110年）5月時本土疫情來勢洶洶。陸續有華航諾富特旅館爆發群聚案，接著台北市萬華區的阿公店及茶藝館數起確診案連環爆等，全台從5月19日進入三級警戒，直到7月下旬解封。

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此外，北市防疫會議今天確認春節期間醫院收治COVID-19確診病人規劃，第一階段將病人集中收治在三總、聯合醫院和平院區負壓隔離病房，第二階段分散到聯醫體系，第三、四階段再分送到各醫院，以確保醫療系統的整合有效率。

柯文哲對此表示，照顧確診者所需醫護人力較多，也不希望這些醫護再去照顧其他病人，以免釀群聚或家戶感染，現在確診者主要送至三總與和平，讓其他醫院可以正常運作，但若確診者越來越多就要有新策略。（編輯：李亨山）1110105