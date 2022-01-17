青農返鄉種無毒豌豆 彰化助30萬元創業獎勵金

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彰化青農林嘉興（右2）返鄉接手田地種植無毒豌豆，並透過縣府「農客松」課程精進農業技術及行銷，彰化縣長王惠美（左2）17日到秀水鄉嘉興溫室農場頒新台幣30萬元青年創業獎勵金，鼓勵在地深耕。中央社記者蕭博陽彰化縣攝 111年1月17日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣17日電）彰化青農林嘉興返鄉以對人體及環境無害方式種植無毒豌豆，並透過縣府「農客松」課程精進農業技術及行銷，運用30萬元補助打造品牌、架設銷售網站等，從產地直送消費者手中。

秀水鄉青農林嘉興離開原本工廠工作，回家接手田地並決心改變豌豆種植方式，專注研發無毒豌豆，他先投入資金搭建溫室，使用有機資材以環保對人體及環境無害方式防治豌豆病蟲害，也透過彰化縣政府「農客松」課程，精進農業技術及農產品行銷，成功打造品牌。

為支持青年創意，鼓勵在地深耕，彰化縣長王惠美今天到嘉興溫室農場頒新台幣30萬元青年創業獎勵金，王惠美說，彰化是全台最大的豌豆產地，近年因農藥殘留影響豌豆銷量，因此，林嘉興專注研發無毒豌豆，產量逐步穩定，縣府鼓勵青年返鄉、留鄉創業打拚。

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王惠美表示，針對設籍彰化縣18歲到45歲青年，縣府提供每人最高30萬元創業獎勵補助，青年參加創業研習課程達30小時，就可提案申請青創獎勵，補貼創業所需的專業諮詢、產品開發、品牌行銷、店面租金等開銷，目前已有33名青年獲補助，今年第1梯次補助審查會4月進行，歡迎有創意、有想法青年盡快提案申請。

林嘉興說，他家種豌豆30多年，有些農友為讓豌豆好看而用農藥，他回鄉就是想栽種精緻豌豆，減少農藥使用，雖然樣貌較不漂亮，但仍有7到8成外觀達消費者標準，因溫室栽培較好吃，成長較快，約2到3天可採收1次，非溫室約4到5天採1次，由於豌豆產銷只有1季，因此他也種其他農作物，希望大家喜歡。（編輯：李亨山）1110117