竹縣學童疫苗開打 保護學童免於疫情威脅

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新竹縣政府6日發布新聞稿指出，新社國小由大安醫院團隊進駐，為學童施打莫德納疫苗，現場從報到、評估、接種、觀察等區域，動線都相當良好且順暢。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年5月6日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣6日電）新竹縣校園集中為學童接種莫德納疫苗，縣長楊文科今天到竹北市新社國小視察，了解學童施打疫苗情況，他說，盼全縣家長和學童，能願意接種疫苗，也保障學童免於疫情威脅。

根據新竹縣政府統計，全縣國小學童共有3萬6000多名，學童家長進行兒童COVID-19（2019冠狀病毒疾病）莫德納疫苗意願調查，目前調查回收的9600多件問卷，願意接種的比例是24%，今天起由醫護進入校園施打。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，新社國小今天由大安醫院團隊進駐，為學童施打莫德納疫苗，現場從報到、評估、接種、觀察等區域，動線都相當良好且順暢。

縣府指出，學童們在現場相當遵守秩序，接種完疫苗後就安靜地到觀察區，坐著看現場播放的卡通影片。但仍有部分學童感到緊張，忍不住搓手或跺腳，不過在護理師的安撫、引導下，也順利完成接種。

楊文科說，新社國小有1000多名學童，今天共有286人接種，接種率為28%，也希望全縣的家長和學童，都能願意接種疫苗。（編輯：黃世雅）1110506