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中市園道工程工序延後 讓鳳頭蒼鷹雛鳥安心成長

2022/6/8 16:17
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（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中市東區某綠園道近期進行園道改善工程，工程範圍內發現保育類的鳳頭蒼鷹，巢位已有雛鳥孵化，施工單位調整工序，目前雛鳥茁壯可自行飛翔，後續工程繼續進行。

台中市東區某綠園道進行園道改善工程，施工到一半，發現園道中段有保育類鳥類鳳頭蒼鷹築巢，巢位內已有雛鳥孵化。國民黨籍台中市議員羅廷瑋今天表示，工程在上月5日開工，開工兩週後才發現鳥巢，施工單位先行繞過，等雛鳥長大可自行飛翔後，工程才恢復。

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台中市農業局表示，太平、霧峰、大坑山區每年都會出現鳳頭蒼鷹築巢，施工單位多會延後施工，委託野鳥協會宣導，看到雛鳥不要捕捉，並通報市府。

羅廷瑋指出，協會專案經理判斷應再給雛鳥10天時間，就可自行飛離巢穴。施工單位也調整工序，讓鳳頭蒼鷹一家安心，完成今年度的繁殖計畫。目前雛鳥已經茁壯到可自行飛翔，後續的工程也恢復進行。（編輯：卞金峰）1110608

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