前山公園女浴池僅開放1座挨批 北市府：為維持水溫

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（中央社記者劉建邦台北17日電）台北市議員陳怡君指出，北市前山公園內的女公共浴池，除設備有狀況，民眾只能擠在1座浴池泡湯。北市公園處今天表示，為維持水溫才縮減浴池，已恢復開放2座浴池。

民進黨台北市議員陳怡君透過媒體群組指出，陽明山的前山公園風景優美，園內有民眾喜愛的公共浴池，接獲陳情，公共浴池內有多處缺失，包含AED（自動體外電擊器）外殼鏽蝕等。

她說，前山公園內的女公共浴池，長期僅只開放1座供泡湯，曾發生民眾泡溫泉時，浴池擠滿約21人，且AED不僅過期、外殼腐蝕，緊急求救鈴也無法使用，要求北市府改善設備，並提出檢討報告。

台北市公園路燈工程管理處回應，前山公園內的男女公共浴室溫泉源頭位於中山樓溫泉區，近年因山區雨量減少，溫泉源頭出水量不足，影響公共浴室水量。

公園處表示，前山公園的男女公共浴室是免費開放使用，近年水源水量變少，加上浴池須要換水清理，導致蓄水時間延長，讓水溫下降，像在冬季期間，水溫下降更快。

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公園處指出，去年12月至今年3月15日因陽明山的雨量不多，影響溫泉出水量，為維持水溫42度，所以僅開放前山公園的男女公共浴池各1座，若不縮減浴池，會讓水溫降至38度。

公園處表示，3月15日起氣溫回暖，考量女公共浴池水溫下降較慢，已恢復開放2座供民眾使用，至於浴室內的AED，均有定期維護、換墊片及電池，但因廠商未替換使用期限貼紙，除要求立即更換，會一併修復外箱鏽蝕及求救鈴接觸不良狀況。（編輯：張銘坤）1120317