高市乾旱農損 茶樹現金救助4/1起受理申報

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高雄乾旱導致茶樹出現枯枝及新芽數減少，受災逾2成。因災損達現金救助門檻，市府農業局表示，六龜、茂林、美濃、桃源及那瑪夏區4月1日起受理農民申報。（高雄市農業局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年3月31日

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（中央社記者蔡孟妤高雄31日電）高雄2、3月降雨量低，乾旱導致茶樹出現枯枝及新芽數減少，受災逾2成。因災損達現金救助門檻，市府農業局今天表示，六龜、茂林、美濃、桃源及那瑪夏區4月1日至10日受理申報。

高雄市政府農業局統計，高雄市茶樹種植面積約123公頃，集中在六龜、桃源、那瑪夏區等山區，持續乾旱導致茶樹出現枯枝及新芽數減少等現象，受災逾2成。經公所通報災損，市府農業局日前確認高雄市茶災損情形已達現金救助門檻，向農委會爭取茶樹每公頃新台幣5.5萬元的現金救助及低利貸款。

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農業局今天新聞稿表示，因高雄2、3月降雨量低，茶樹新芽減少影響春茶採收，經市府爭取茶樹農產業天然災害現金救助及低利貸款，中央公告六龜、茂林、美濃、桃源及那瑪夏區自4月1日起至10日（假日不休息）受理農民申報。

農業局農務管理科表示，高雄市種植茶樹且受災損失達2成以上農友，需於4月10日前持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，儘速向土地所在區公所申辦現金救助。此外，農業局也全力協助與加速勘災與現金救助發放，農友復耕若需低利貸款，也可洽當地農會辦理。（編輯：孫承武）1120331