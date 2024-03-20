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馬來貘「貘豆」赴日相親 北市動物園祝兒孫滿堂

2024/3/20 22:54（3/20 23:16 更新）
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在台北市立動物園內出生的馬來貘「貘豆」（圖）在專家群安排下，20日已順利抵達日本東山動植物園，盼能與「櫻花貘Komore」相親成功，（台北市立動物園提供）中央社記者陳昱婷傳真 113年3月20日
在台北市立動物園內出生的馬來貘「貘豆」（圖）在專家群安排下，20日已順利抵達日本東山動植物園，盼能與「櫻花貘Komore」相親成功，（台北市立動物園提供）中央社記者陳昱婷傳真 113年3月20日
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（中央社記者陳昱婷台北20日電）台北市立動物園今天表示，園內出生的馬來貘「貘豆」正值適婚年齡，在專家群安排下已抵達日本東山動植物園，盼能與「櫻花貘Komore」相親成功，建立多子多孫的新家庭。

台北市立動物園晚間發布新聞稿表示，歷經2天夜的旅程，「貘豆」今天傍晚順利抵達日本名古屋東山動植物園，待完成相關程序後嘗試與「櫻花貘Komore」配對。

「貘豆」是台北動物園馬來貘家族的第3代，由來自捷克的「貘克」及園內個體「貘芳」在2020年9月13日產下，與「貘花豆」是同父異母兄弟。

動物園表示，經日本動物園水族館協會（JAZA）召開跨國專家群會議，將年紀、身體狀況、基因庫等納入考量後，決定安排「貘豆」與2020年10月16日出生的「櫻花貘Komore」相親。

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動物園指出，馬來貘是熱帶雨林中重要的種子傳播者，透過吃下果實、消化並排出幫助森林再生復育，但牠們的棲息地因人類開發行為等因素而破碎化，面臨生存壓力，被列為瀕臨滅絕（Endangered）的物種。

動物園期許，透過此次台日聯姻，「貘豆」能建立新的域外族群，進一步推廣保育教育，喚起民眾對野生動物的關心，祝福「貘豆」與「櫻花貘Komore」喜結良緣、兒孫滿堂。（編輯：陳清芳）1130320

#台北市立動物園
#馬來貘
#動物園
#貘芳
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