武漢肺炎延燒 泰王向習近平表達憂心

（中央社記者呂欣憓曼谷1日專電）武漢疫情延燒，泰王瓦吉拉隆功向中國國家主席習近平表達他的憂心，並表示泰國和中國人民站在一起，希望中國可以成功度過此次危機。

2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情延燒，截至今天為止，泰國有19例2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）確診病例，是中國以外最多病例的國家。

泰國公視（Thai PBS）報導，王室宮務處表示，泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）向習近平表達他對武漢肺炎的憂心。

瓦吉拉隆功表示，很擔憂中國武漢的情況，並且擔心疫情可能會擴散到其他省分。但他說，全世界都對中國政府的決心和努力以及中國當局為了控制疫情採取的措施印象深刻。

瓦吉拉隆功說，他和全體泰國人都和中國人民站在一起，並希望中國可以成功度過此次危機，盡快讓情勢恢復正常。他也向失去家人的中國人民表示哀悼之意。

泰國政府準備派出民航機到武漢接回滯留在武漢的泰國人，曼谷郵報（Bangkok Post）報導，總理府發言人娜盧孟表示（Narumon Pinyosinwat），已經有182名泰國人登記要回國，最快這幾天就會撤離他們，時程大概在2月2日之後。

娜盧孟表示，泰國駐北京大使館今天早上派出3名外交官開車前往武漢，協助撤離泰國人的相關工作，等他們工作結束，會自我隔離14天。（編輯：馮昭）1090201