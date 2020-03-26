癮君子當心 吸菸恐易成武漢肺炎重症患者

（中央社布魯塞爾25日綜合外電報導）歐洲疾病預防管制中心（ECDC）今天引述科學研究表示，吸菸恐使人較容易受到冠狀病毒引發的嚴重併發症傷害，儘管當前可用數據依然有限。

路透社報導，歐洲疾病預防管制中心在針對引發武漢肺炎的新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）風險評估更新報告中，將癮君子列為感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）後引發重症的潛在高風險族群。

報告還說，根據中國統計數字，80%感染者僅出現輕微症狀，不過在歐洲，這項數字卻掉到70%，每10起確診病例，就有3人需要住院治療。

70歲以上長者和有高血壓、糖尿病或心血管疾病等潛在健康問題的患者，也是染病後引發重症的高風險族群。這個歐盟組織在報告中還說，男性風險高於女性。

癮君子也較容易在感染這種病毒後，出現呼吸系統併發症，證實了稍早研究所述，歐洲疾病預防管制中心建議將他們列為潛在的弱勢群體。

歐洲疾病預防管制中心說，中國醫療團隊針對99名患者所做的研究發現，與老年人相比，重度吸菸者死亡風險更高。

歐洲疾病預防管制中心也引述南卡羅來納大學（University of South Carolina）研究人員的報告說，吸菸與肺部的血管收縮素轉化酶II（ACE2）活動增強有關，恐使人更容易成為重症患者。

歐洲疾病預防管制中心說，血管收縮素轉化酶II的活動力會隨著年紀和接受某些高血壓療法而增強，而這兩者皆為風險因子。

這項研究報告總結說，癮君子可能較容易受到這種病毒所害，還說曾是癮君子的人，風險似乎比現行吸菸者更大，因為在戒菸者身上，血管收縮素轉化酶II在不同細胞中的活動力更強。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1090326